Una de cada 10 llamadas al 024 con ideas suicidas se hizo desde la Comunitat Valenciana

La línea 024 de atención a la conducta suicida recibió 260.033 llamadas en todo el 2023 a nivel nacional. De ellas, una de cada diez se realizó desde la Comunitat Valenciana, es decir, que el servicio registró 26.289 llamadas con ideas suicidas desde teléfonos con procedencia identificada desde las comarcas valencianas. Esta cifra supone el 10,11 % del total de las consultas a nivel nacional y coloca a la Comunitat Valenciana como la cuarta autonomía con mayor número de llamadas, por detrás de Andalucía, Madrid y Cataluña.

Las cifras las ha dado a conocer el Ministerio de Sanidad dentro del balance del servicio desde su puesta en marcha en mayo del año 2022. Las llamadas recibidas corresponden no solo a personas con ideas suicidas, sino también a familiares de las afectadas. Que se hayan registrado más de 260.000 llamadas no significa que haya acudido el mismo número de personas con ideas suicidas porque, como apuntan desde el ministerio, cada usuario puede realizar múltiples llamadas. El registro y, por tanto, el balance es por llamadas registradas y no por usuarias.

Del total de atenciones, 12.846 fueron derivadas al servicio de Emergencias, al 112, para que este les ofreciera una atención urgente a una persona en crisis. De hecho, al difundir el balance, desde Sanidad inciden en que el suicidio se mantiene como la primera causa de muerte externa, con 4.227 fallecimientos en 2022 y una tendencia al alza desde el año 2018, cuando se registraron 3.539 defunciones. En cinco años, ha crecido en un 19,5 %.

El perfil de las llamadas

Pero, ¿cuál es el prototipo de las personas que llaman a la línea 024? En cuanto al género, hay bastante equilibrio, aunque son más mujeres (101.915) que hombres (84.013), aunque hay 13.983 llamadas sin especificar y otras 32 calificadas de "otros".

Más de la mitad de las consultas, el 57,08 %, la realizaron directamente las personas con ideas suicidas. Son 148.446. Después de ellos, destacan las de los allegados (19.472) y familiares (5.200). Desde el entorno educativo, se realizaron 143. El resto están calificadas como silenciosas o sin especificar.

Y, por edades, la franja de edad que más ha utilizado la línea 024 es la de entre 50 y 59 años, con 42.674 llamadas, seguida de los de entre 40 y 49 años, con 37.527 consultas. Otras de las franjas con mayor número de usuarios son la de 30 a 39 años, con 23.084 llamadas; y la de 20 a 29 años, con 28.851.

Por comunidades autónomas

La Comunitat Valenciana es la cuarta autonomía en cantidad de atenciones con un 10,11 % del total. Solo tiene por delante a Andalucía, desde donde se registraron más llamadas con un 19,3 %; Madrid (17,56 %) y Cataluña (14.97 %). En el lado contrario, se sitúan Melilla (0,13 %), la Rioja (1,42 %) y Ceuta (0,76 %).