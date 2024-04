El incendio de la planta de reciclaje de Requena se reactiva

El fuego se ha reactivado esta noche en San Antonio de Requena en la planta de reciclaje que sufrió un incendio el lunes pasado. Desde entonces el fuego no ha cesado pero no había una llama visible, aunque las cubas con distintos materiales seguían ardiendo en una combustión lenta que no cesará hasta que se consuma todo el interior o se arroje arena y tierra para ahogar el fuego.

Ayer la empresa todavía no había entrado las máquinas pesadas que puedan sedimentar las balsas de plásticos, cartones y orgánico que están ardiendo. El humo se había reducido tras varios días quemando materiales que obligó al Ayuntamiento de Requena a publicar diversas recomendaciones a la ciudadanía ratificadas por el Consell, como no practicar deportes al aire libre o usar mascarilla si se padece alguna enfermedad respiratoria. Anoche hubo una reunión del vecindario y asociaciones de San Antonio de Requena para valorar la situación y expresar su molestia "por la falta de información y de actuaciones" que se han llevado a cabo en el marco de este suceso.

Por ahora se desconocen los motivos de por qué se ha reactivado el fuego pero se baraja que haya sido debido al viento, ya que esta noche en la comarca Utiel-Requena se han producido rachas de hasta 49 kilómetros por hora en San Antonio de Requena, concretamente.

San Benedetto emprenderá acciones legales

Además, también ha trascendido que la embotelladora de agua de San Benedetto, cercana a la planta de recicladora que ardió, sopesa con un equipo de abogados qué acciones legales emprender tras haber visto detenido su trabajo por el denso humo que recibió del incendio la semana pasada.