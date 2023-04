El entrenador del CD Olímpic, Marcos Camacho, espera este sábado ganar y darle una alegría a la afición setabense. A las 18 horas se enfrentará al SIA Benigànim en la Murta, en un partido casi intrascendente para ambos equipos. Partido de puro trámite para los de la Vall d’Albaida que ya no tienen ningún objetivo deportivo por el que luchar. Los de Marcos Camacho apuraran las opciones de playoff, aunque las matemáticas dicen que es posible, la razón dice lo contrario.

Respecto al último partido, el técnico del Olímpic podrá contar con el sancionado Guillem, cumplida la sanción. Rueda, salvo el lunes, ha entrenado con normalidad, mientras que Carles arrastra unas molestias y ha tenido un plan de trabajo distinto para poder llegar al partido. Marc Ferrer continúa fuera de la convocatoria por problemas musculares. El equipo ganxut, por su parte, tiene la baja por sanción de Edu Ionut.

Camacho ha declarado que la plantilla salió tocada del último partido, «hemos ido de menos a más. Después de perder como lo hicimos en Xàbia, el lunes el equipo estaba tocado, pero tras volver el miércoles, ha ido activándose y llegamos con muchas ganas de disputar el partido». Para Camacho es la segunda semana, primera completa, de trabajo con la plantilla, «y ya hemos tenido un poco más de tiempo para conocer algunos conceptos que yo quería y vamos a intentar sumar en los últimos cuatro partidos el mayor número posible de puntos, y más en casa, queremos agradar a la afición», afirma el técnico.

Recuperar las señas del Olímpic

De manera independiente de la condición física, «hay jugadores que tienen que dar un paso adelante, seguro que van a a haber cambios en el once». Y es que el técnico quiere conseguir «que seamos el Olímpic, eso deber ser el elemento diferenciador de los demás. Independientemente del rival, tenemos que tener nuestras señas de identidad». El técnico setabense tiene claro que el juego debe pasar por tener el balón, jugar en campo contrario y buscar la portería rival.

Respecto al rival, Marcos Camacho ha adelantado que es «un Benigànim diferente al de la primera vuelta. Entrenador nuevo, jugadores diferentes, un equipo un poco más joven ahora pero que va a ser difícil. Los rivales siempre vienen muy motivados a la Murta». El entrenador ha hecho un llamamiento a los aficionados, «necesitamos el apoyo de la afición, aunque no dependamos de nosotros pero tenemos que unir a la afición del Olímpic con su equipo, pensando incluso en la próxima temporada».

Al menos este jueves el club de Xàtiva no había abonado la nómina del mes de marzo. Si no la ha pagado, la deuda será de dos meses, situación que tampoco ayuda a afrontar lo que queda de temporada. La plantilla no oculta su malestar pese a la reiteración estos años de este tipo de situaciones.