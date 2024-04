El PP pide la convocatoria de un pleno extraordinario en Aielo de Malferit por la planta de biogás

El Grupo municipal del Partido Popular en Aielo de Malferit ha registrado formalmente la petición de convocatoria de pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Aielo para "tratar la propuesta de acuerdo de declaración de lesividad del certificado de compatibilidad urbanística otorgado a la empresa Bioenergía Los Vientos, S.L. por la construcción de la planta de biogás en Aielo de Malferit; por ser favorable a la empresa y contrario a los intereses del pueblo; que no quiere la planta".

Los regidores populares exponen que han pedido "la convocatoria plenaria de acuerdo al artículo 46.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local después de que no se tratara en el pleno ordinario del 21 de marzo, donde la llevamos por urgencia y no fue aceptada por el gobierno de PSOE y Compromís".

Cómo explica la portavoz popular, Luci Bataller, “el equipo de gobierno de PSOE y Compromís no aceptó la propuesta, pero el alcalde se comprometió a pedir un informe jurídico al respecto y convocar un pleno pronto, cosa que no ha pasado, a pesar de que ha habido suficiente tiempo. Pensamos que es un tema muy importante para manifestarse en contra de la planta de biogás y hemos optado para hacer uso de nuestros derechos como regidores y convocar este plenario extraordinario”.

Luci Bataller afirma que “desde el PP de Aielo consideramos que se necesita mayor determinación por parte del Ayuntamiento en contra de la planta y que hay que trabajar y gestionar más para defender los intereses del pueblo. Como que no han convocado al plenario y sabemos que la declaración de lesividad es una buena opción para poner una traba más a la planta, lo hacemos nosotros”.

La portavoz popular insiste que “es fundamental el posicionamiento en contra del Ayuntamiento, que se tiene que ver reflejado en hechos: alegaciones e informe en contra, cuando sea requerido". "El pueblo de Aielo de Malferit no quiere la planta aquí, y no se puede decir de palabra que 'estamos con el pueblo' y no hacerlo cuando toca y como toca"", prosigue.

La situación de la posible instalación de la planta de biogás en Aielo de Malferit “ha generado mucho de malestar, porque una planta de biogás no es un proyecto cualquiera, tiene su trascendencia porque nos puede cambiar la forma de vivir en el pueblo”, exponen desde el PP. Por lo tanto, Luci Bataller afirma que “el no del pueblo tiene que concordar con el no del ayuntamiento y el equipo de gobierno tiene que hacer acciones contundentes en contra de la planta, no solo hablar. Desde el PP de Aielo de Malferit defendemos los intereses del pueblo y no vamos a parar de hacerlo!”.

La portavoz del PP explica que "ahora la autorización está en manos de Consellería, de acuerdo con la ley, porque no se puede hacer otra cosa que continuar el expediente que, recordamos, se propició por el certificado urbanístico favorable que otorgó el ayuntamiento de Aielo en enero de 2023. Sin sí a la planta inicial, por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento de Aielo, no estaríamos se esta situación. Y encima tenemos que añadir el silencio que ha habido y que ha hecho falta un importante movimiento social para presionar al equipo de gobierno para hacer actuaciones contra la planta de biogas que el pueblo no quiere".

Desde el PP de Aielo recuerdan que "se han presentado más de mil alegaciones al proyecto; hay casi 5.000 firmas entregadas en el ayuntamiento en contra de la planta y, además, se aprobó por unanimidad la propuesta del PP de revisar el certificado. “Ahora hemos pedido la convocatoria de este pleno extraordinario para declarar la lesividad del certificado y esperamos que obtenga el apoyo de todos los grupos políticos, puesto que es bueno para acabar con el problema genera”, afirma *Luci Bataller.