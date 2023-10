El director italiano Paolo Sorrentino, que ayer recibió la Palmera de Honor de la Mostra de València, ha asegurado hoy en una rueda de prensa celebrada en la Filmoteca que de joven tenía "expectativas muy pobres" sobre sus posibilidades como cineasta, así que ha superado tan "rápidamente" esas expectativas. "Por eso ahora tengo el ánimo tan bajo", ha reconocido a continuación. Su gran objetivo como cineasta, ha dicho, es "observar la realidad e intentar cambiarla" para "restituir al público una mentira que puede parecer una verdad más verdadera que la realidad".

Así se ha expresado el autor de La gran belleza, tras explicar que su objetivo como cineasta es "ofrecerle al público una verdad más verdadera que la realidad" y ser preguntado por cuestiones políticas como el gobierno de Giorgia Meloni o la actual situación de Palestina.

Sobre esto último, un día después de que el jurado de la Mostra se haya declarado en huelga para protestar sobre los ataques israelís a Gaza, Sorrentino se ha limitado a señalar que no puede opinar sobre el tema “si no es diciendo banalidades, y no quiero ser banal”.

Sobre Meloni, el autor de dos películas sobre Giulio Andreotti y Silvio Berlusconi, y una serie sobre el Papa, ha señalado que con estas producciones ha “intentado retratar a personas que realmente tienen poder” pero que “aún es pronto para entender el poder que tiene Meloni. De momento es un personaje de crónica, no de historia, y a mí la crónica me parece vulgar”.

Más emoción con Maradona que con el cine

Acompañado por el director de la Mostra, Eduardo Guillot, y por el director de Audiovisuales del IVC, Francesc Felipe, Sorrentino ha protagonizado una entretenida rueda de prensa en la que ha preferido responder a unas cuantas preguntas con un “no sé” o “no voy a contestarla”. Pero ha tenido tiempo para hablar de cine, de religión y de fútbol que son, a su juicio “tres formas de espectáculo”.

“He sentido más emoción con un gol de Maradona que con una película -ha asegurado el director de Fue la mano de Dios-. Cuando era adolescente le vi de cerca, y las emociones de cuando somos jóvenes son siempre más potentes”.

La política no es un espectáculo

Preguntado si la política también es un espectáculo, el cineasta napolitano ha aseguro que “no lo es”, pero que también le fascina. “Uno de los temas que más me interesan es la construcción de las relaciones de fuerza entre las personas, y la política se dedica a amplicar esas relaciones entre el fuerte con el débil, el rico con el pobre, el hombre con la mujer”, ha señalado. “Mis personajes -ha dicho también- nunca están comprometidos ni política ni socialmente. Solo lo están con el paso del tiempo y con la certeza de que algún día morirán”.

Un nombre que ha aparecido varias veces en la rueda de prensa es el de Gep Gambardella, el carismático protagonista de “La gran belleza”. Preguntado si, como su personaje, siente que ha incumplido o no las grandes expectativas que se hizo de joven, Sorrentino ha asegurado que su vida “ha ido más veloz de las expectativas que tenía, por eso tengo este estado de ánimo bajo, porque ya no sé cuáles son mis expectativas. Tenía expectativas muy pobres sobre mí y las he alcanzado rápidamente”.

Más profundo de joven, más ignorante de viejo

Sobre la evolución del componente existencia de sus películas conforma ha cumplido años, el cineasta ha asegurado que su cine “era más profundo cuando era joven porque entonces me sentía más viejo. Ahora que soy más viejo me siento más ignorante”.

Sobre el concepto de “belleza” y el papel que realizan los personajes femeninos en sus películas, ha explicado que, a su juicio, “la belleza reside en la complejidad del ser humano y en nuestros esfuerzos por descifrar esa complejidad”. “Las mujeres tienen un grado de complejidad mayor que le hombre, por eso me gusta meterlas cada vez más en mis películas”, ha añadido a continuación.

Y sobre la fealdad, ha insistido en la idea de que el objetivo de su cine “es restituir la verdad” y que como “estamos inmersos en la fealdad, por eso meto la fealdad en mis películas”.

Las fiestas y la elevación de lo ridículo

Un motivo bastante habitual en las películas de Sorrentino son las fiestas, suelen ser bastante exuberantes pero con un punto perturbador e incluso triste. El director, en cambio, cree que no hay tristeza pero sí otra cosa: ridiculez.

“La fiesta es una forma en la que el ser humano manifiesta con toda claridad su incapacidad de estar en el mundo -ha dicho-. Hay dos segundos en cualquier fiesta que me gustan: los que transcurren entre que la persona deja de bailar y en la que regresa al mundo real. Son dos segundos en los que demuestra su ridiculez, que es la auténtica condición de ser humano. La fiestas no son tristes, son ridículas en sentido elevado”.

Esta tarde, Sorrentino continuará hablando de su cine en una clase magistral que también tendrá lugar en la Filmoteca y de la que ya se han agotado todas las entradas.