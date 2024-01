Estudiantes y docentes de la Escola d’Art i Superior de Disseny (EASD) han organizado un original e innovador desfile de moda que se realizará en un marco, también peculiar. Esta noche (sábado 13 de enero), la discoteca Spook de València acoge «Eralove_», una acción «performática y coreografiada» que combina moda, música, diseño, reciclaje y el amor, como tema vertebrador de esta propuesta artística interdisciplinar.

El proyecto está organizado y dirigido por la profesora Isbel Messeguer, que imparte en la EASD la asignatura de optativa Diseñando Performance a los estudiantes de 4º del grado de Diseño de la escuela. De él han surgido casi 40 looks, creados con la filosofía upcycling, de reciclaje y reutilización creativa.

Durante 15 días, en noviembre, estudiantes y profesores de la escuela donaron cientos de prendas de todo tipo que el alumnado de la optativa, posteriormente, clasificó y modificó para darles una segunda vida que saldrá a la luz en el evento de esta noche, a las 23:00 horas en la discoteca Spook.

Abrigos, pantalones, faldas, camisetas, vestidos... de segunda mano, se han transformado en nuevas piezas de ropa con tintes naturales, deconstrucción y nuevos patrones o mezcla de tejidos. Los diseños son lo que en el mundo de la moda se llaman statement pieces, es decir, las prendas de vestir que llaman la atención y son el punto fuerte de un look. Además, son prendas que no tienen en cuenta el género.

Como referentes, los estudiantes han cogido el trabajo de los diseñadores Marina Serré, John Galliano, Lucía Chain, Rick Owens y Vivianne Westwood; y todo ha tenido como tema central el amor, en toda su diversidad, menos su vertiente tóxica.

Se trata, según explica su impulsora, de una performance en la que se «desestigmatiza y cura el amor tóxico. Liberamos al amante de sus secuelas y curamos el amor tóxico», afirma Messeguer. Es por eso que considera que el evento tiene un «poder curativo».

Pasarela entre la gente

En total, 38 personas —de diferentes estudios de la EASD— lucirán los modelos creados por el alumnado de la optativa; otras 12 personas de la escuela Let’s make up serán las encargadas del maquillaje y la peluquería; y detrás del backstage serán 55 más.

También habrá acróbatas y bailarinas pues, no es un desfile de moda al uso, sino que es de contact e irá transcurriendo entre la gente al tiempo que suena música tecno.

«La fuerza escénica era una de nuestras prioridades a la hora de construir lo que queríamos contar. Tenemos audiovisuales, bailarines, acróbatas y música y no es una pasarela de ‘ir y venir’, no es solo mostrar la ropa, sino que intervenimos entre el público, hay que dramatizar y contar una historia», afirma la profesora, que es la primera catedrática de Moda de España y ya ha realizado eventos relacionados con la moda en espacios como el Trinquet de Pelayo o el patio del IVAM.

«He hecho muchos proyectos de performance en muchos sitios. Tengo casi 60 años y siempre he sido muy de discoteca y de pista. Tenía en mente un proyecto que reflejara todo esto y me hacía mucha ilusión que fuera en Spook. Antes de jubilarme, me gustaría sacar a la calle lo que aún no he sacado. Todos los cursos hago un proyecto real, made in EASD, para que se vea el trabajo del alumnado», apunta.

En el caso de «Eralove_», no es solo el hecho de dar una segunda vida a piezas de ropa ya usada, sino que también parte «de un trabajo de investigación para reciclar y de una reflexión sobre el amor», todo de forma colaborativa, más allá del trabajo por grupos en el aula. «Sale de la asignatura pero entran muchas especialidades», apunta la docente.

A través de la diversidad de la moda y de estos diseños especiales —de corte emergente y con estética vanguardista—, las y los impulsores de este particular desfile esperan que el público, entre el cual realizarán su actuación, saque sus conclusiones sobre el amor. La ropa que no han reutilizado en esta acción, la repartirán entre el alumnado de 3º del Grado de Moda y la donarán a los contenedores de Koopera y una parroquia.