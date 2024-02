Como no podía ser de otra manera, esta edición del Benidorm Fest también ha estado rodeada de polémicas. Ayer, durante la final que restransmitió en directo por RTVE, se pudieron ver algunas de ellas. Una en concreto no la recogieron las cámaras del ente público y que se produjo en la actuación final de Almácor.

La actuación de Almácor

La actuación del valenciano Almácor ha traído cola. La puesta en escena del cantante de Villena no fue como se esperaba y durante la representación de su canción sobre el escenario se produjeron algunos fallos técnicos que provocaron los abucheos del público asistente y el enfado de una de las presentadoras de la final del Benidorm Fest 2024, Ruth Lorenzo. La presentadora explicó que había habido problemas técnicos en la actuación que cerraba la final, para que no lo tuvieran en cuenta desde casa y no penalizaran al cantante en cuanto a los votos. Al relatar la situación, el público comenzó a corear insistentemente: "Que la repita, que la repita". Pero por el pinganillo, a la cantante de "Dancing in the rain" le pidieron que continuara adelante con el show televisivo porque la actuación no se iba a repetir, lo que provocó el cabreo de la cantante.

Los tres fallos técnicos

Pero pongámonos en antecedentes. En concreto, hubo tres fallos técnicos claros en la actuación. El primero de ellos fue un error en las proyecciones del suelo, que estuvieron apagadas en el inicio de la actuación cuando un plano cenital, desde arriba, reveló que Almácor estaba con fondo oscuro, cuando tenía que ser azul. El segundo de ellos fue un cámara que se coló en medio de dos de los planos de la parte media de la actuación.

Y el último fue un fallo en la cascada de pirotecnia circular al final de la actuación que dio el jueves uno de los planos más potentes de la edición al mostrar Almácor desde arriba rodeado de un círculo de chispas con un fondo azul que simulaba, al parecer, la bandera de la Unión Europea.

Las imágenes de Ruth Lorenzo

La cantante y ayer presentadora de la gala no mostró su indignación frente a las cámaras, pero sí durante la actuación de Camela, uno de los artistas invitados de la noche. En un vídeo que no se pudo ver por televisión ya que está grabado por un asistente entre el público, se muestra con una actitud nerviosa ante la actuación del valenciano, de hecho, en una de las imágenes puede verse como dice: "Esta mierda no puede pasar", cuando se producen algunas deficiencias técnicas en la actuación de Almácor. El equipo del cantante de Villena pidió que se repitiera la actuación, pero el programa no se pronunció, solo se limitó a pedir disculpas en voz de una de sus presentadoras, Ruth Lorenzo: "Me comunican que ha habido un problema. Pedimos disculpas, esperemos que no penalice. Todos estamos contigo, eres un rey".

Las redes sociales no han tardado de mostrar estas imágenes de la presentadora haciéndose eco de una de las polémicas de la noche. Muchos han sido los que han pedido una rectificación por parte de RTVE, pero el ente público solo se ha limitado a reconocer el error.

El representante de Almácor lo considera un boicot

Josito Rude Boy, miembro del equipo de Almácor, ha denunciado a través de la red social X el "boicot" que ha sufrido el artista de Villena durante su actuación este sábado en la final de Benidorm Fest 2024.

"¡El boicot de hoy vergonzoso! Ni sparks, ni visuales. Ha sido durísimo", ha escrito al término del "show" de su representado, en el que han fallado algunos de los efectos clave de su puesta en escena con la canción 'Brillos platino'.