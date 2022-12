El Teatro Castelar d’Elda es prepara per a il·luminar una nova troballa amagada fins ara als arxius d’institucions públiques i societats musicals. Serà el segon concert de ‘Música a la Llum’, el projecte impulsat per CaixaBank i organitzat per l’Institut Valencià de Cultura i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, i que té com a objectiu col·laborar amb les societats musicals a la conservació, posada en valor i difusió de l’esplèndid patrimoni cultural custodiat en els seus arxius.

La Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, baix la direcció de Lidón Valer, protagonitzarà este recital monogràfic el 6 de desembre a les 18.00 hores, centrat en peces recuperades del compositor de Llíria Miguel Asensi. El concert compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Elda i de la Asociación Músico Cultural Eldense Santa Cecilia, i s’emmarca en els actes de commemoració del segon centenari de la societat musical. Les obres que s’interpretaran al concert han sigut rescatades pels tècnics del projecte ‘Música a la Llum’ als arxius de la Unió Musical de Llíria, la Banda Primitiva de Llíria, Corporació Musical Primitiva d’Alcoi, Banda Municipal de València, Biblioteca Musical de Compositors Valencians de l’Ajuntament de València i de la col·lecció de partitures ‘Retrobem la Nostra Música’ de la Diputació de València. El programa del concert constarà de dos parts, la primera de les quals està integrada per quatre obres: Vespres de festa (1945), Cançons per al poble (1911), Bruixes en l’horta (1927) i Fox... terrier (A la vora del riu mare) (1919). A la segona part del concert, trobem les peces La dansa de Xàtiva (1940), Marcha fúnebre nº2 (1906), Suite levantina (1921), El toc del caragol (1938) i Malvarrosa (marcha valenciana) (1920). Deixeble de Salvador Giner El primer concert monogràfic de ‘Música a la llum’, celebrat a 2021, va presentar algunes de les obres per a banda menys conegudes de Salvador Giner. Esta vegada li arriba el torn a un dels seus deixebles predilectes, un compositor que va conéixer una extraordinària popularitat a la seua època. Miguel Asensi (1879-1945) va nàixer a Llíria i es va dedicar amb especial interés a la música religiosa, així com a la sarsuela i la revista de temàtica valenciana. Miguel Asensi fou així mateix un creador molt lligat al món de les bandes de música. Membre primer de la Primitiva de Llíria, va intervindre després en la creació de la Unió Musical, a la qual es va vincular estretament. També va ser director de l’Artística Manisense i de la banda d’Ontinyent, que després seria la Societat Unió Artística Musical Ontinyent. En totes elles va deixar música original i arranjaments. La Jove Banda Simfònica El concert de dimarts està precedit d’una trobada formativa de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV que va arrancar ahir dissabte a Elda, en col.laboració amb la societat musical i l’Ajuntament. Esta agrupació va ser fundada a 2001 i és una unitat artística d’alt rendiment integrada per una selecció de 80 músics de 18 a 28 anys. El càrrec de directora de la Jove Banda Simfònica l’ocupa durant 2022 Lidón Valer. Enguany, a més, es durà a terme l’enregistrament del 6é disc de la col·lecció ‘Música a la llum’ interpretat per la jove formació i editat com a resultat discogràfic d’este projecte.