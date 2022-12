Entre el 7 i el 18 de desembre, el Teatre Rialto presentarà els textos resultants del V Laboratori de Dramatúrgia Insula Dramataria Josep Lluís Sirera, mitjançant unes lectures dramatitzades d’aquests.

En aquesta cinquena edició del laboratori, els escriptors seleccionats han sigut Iria Márquez, Paz Palau, Sergio Serrano i Carles Alberola, la coordinació del laboratori ha estat a càrrec de Paco Zarzoso i de la tutoria externa se n’ha encarregat Roland Schimmelpfennig.

Els dies 7 i 8 de desembre, es representarà la lectura dramatitzada de l’obra ‘Stellae’ d’Iria Márquez, el 10 i 11 de desembre serà el torna del text ‘Aquí también los árboles son verdes’ de Paz Palau, el 14 i 15 de desembre podrem acudir a la lectura del text de Sergio Serrano ‘La mancha’ i, per a tancar aquest cicle de lectures, el 17 i 18 de desembre serà el torn de ‘15 minuts amb tu’ de Carles Alberola.

Totes les lectures són al Teatre Rialto a les 19.00 hores i l’entrada és gratuïta, prèvia recollida de la invitació en taquilla fins a completar l’aforament de la sala.

Respecte a l’equip director d’aquesta cinquena edició del Laboratori Insula Dramataria Josep Lluís Sirera, Roland Schimmelpfennig, nascut a Göttingen en 1967, és un dels dramaturgs contemporanis alemanys més representat. Després d’una llarga estada com a periodista a Istanbul, va estudiar direcció a Munic. Des de 1996 treballa com a autor independent i des de l’any 2000 ha escrit obres per a grans teatres com el Deutsches Schauspielhaus de Zuric, el Deutsches Theater de Berlín, el Schauspielhaus de Bochum, el Schauspielhaus d’Hamburg i el Burgtheater de Viena.

I en aquesta ocasió, com en les quatre anteriors, el coordinador del laboratori ha sigut el dramaturg i actor Paco Zarzoso. Nascut al Port de Sagunt en 1965, es va formar com a actor en la companyia Moma Teatre.

Com a dramaturg es va estrenar amb ‘El afinador de pianos’ i ‘Un hombre, otro hombre’, les dues amb la companyia Grieta Teatro (1992-1995), que va fundar amb Cristina García. L’any 1995 va ser cofundador amb la dramaturga Lluïsa Cunillé i l’actriu i directora Lola López de la Companyia Hongaresa de Teatre, una de les companyies especialitzades en noves dramatúrgies més emblemàtiques de l’àmbit valencià.

Durant els anys noranta, Paco Zarzoso va rebre diferents premis: el Marqués de Bradomín i l’Enrique Llovet per ‘Umbral’, el Max Aub de la Generalitat Valenciana per ‘L’altre’ (traducció al valencià d’‘Umbral’), el de la Crítica Valenciana per ‘Cocodrilo’, el de la SGAE de teatre per ‘Mirador’ i el Ciutat de Barcelona i el Serra d’Or per ‘Ultramarins’.

L’any 2020 va estrenar al Teatre Principal de València ‘La casa de les aranyes’, una coproducció del Teatre Nacional de Catalunya i l’Institut Valencià de Cultura. Al llarg de la seua carrera, ha estrenat més de 20 obres com a autor en teatres de tota Espanya i Amèrica Llatina, i ha dirigit una quinzena d’espectacles.