L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia de la Diputació de València està nominat al premi de millor museu europeu de l’any 2023 pel Fòrum Europeu de Museus. Els EMYA (European Museum of the Year Award) són els més coneguts reconeixements a la qualitat dels museus europeus, des de 1977 quan es va celebrar la primera edició.

La nominació ve avalada pel projecte expositiu «No és fàcil ser valenciana / No és fàcil ser valencià» una aposta innovadora del museu amb museografies arriscades que descriu un diàleg entre allò que és global i local vinculat a la cultura tradicional i popular valenciana. Amb la nominació L’ETNO ha superat la primera fase on únicament han aconseguit passar 33 museus de tot l’àmbit europeu.

Els guanyadors d’EMYA2023 s’anunciaran l’últim dia de la Conferència Anual i Cerimònia de Lliurament de Premis EMYA2023 que tindrà lloc a Barcelona, del 3 al 6 de maig de 2023, organitzada pel Fòrum Europeu de Museus amb el suport en l’edició 2023 del MUHBA - Museu Història de Barcelona.

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha felicitat tot l’equip de L’ETNO per l’exposició «pel valor per fer-nos reflexionar en l’exposició sobre allò que som, que ens envolta i que ens defineix, i que sempre ha caracteritzat les actuacions del Museu Valencià d’Etnologia» a més de «la professionalitat i dedicació de totes i tots els membres del museu, en un projecte encapçalat per Francesc Tamarit com a director i que ara continua creixent de la mà de tot l’equip de l’ETNO».

L’exposició permanent ‘No és fàcil ser valenciana / No és fàcil ser valencià’, comissariada per Joan Seguí, Asunción Garcia i Josep Aguilar amb la col·laboració de tot l’equip del museu, està oberta al públic des de 2020. Més de 1.500 metres quadrats de col·leccions vinculades a la cultura tradicional i popular valenciana amb un recorregut per tres àmbits: la ciutat, on es plantegen qüestions relacionades amb la tensió entre el que és global i local; les Hortes i la Marjal, on es tracten alguns dels imaginaris que se solen projectar en la cultura valenciana; i el Secà i la Muntanya, on són les invisibilitats, allò que no es veu o es coneix poc de les zones de l’interior del territori valencià, les que fan de fil conductor a la visita.

La idea base de l’exposició ha estat que en cadascun dels àmbits es tractara un tema força relacionat amb les qüestions d’identitat cultural (la valenciana en este cas) al món contemporani. Així, a la part de les Ciutats es desenvolupen qüestions relacionades amb la tensió entre allò Global i allò Local (Glocal); a la secció dedicada a Hortes i Marjals es parla dels Imaginaris relacionats amb estos espais (La Barraca, la Paella…) i que tan poderosament defineix el «ser valencià». Finalment, al Secà i la Muntanya, el discurs ens parla de les Invisibilitats en referència a tot el que és propi o habitual a les nostres terres d’interior i que no obstant queda invisible als ulls de molts i moltes (valencians o no).