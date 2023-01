L’Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta el llibre L’òpera oblidada. Crònica de l’òpera a València en el temps de Ferran VII (1801-1833), d’Ernest Gonzàlez Fabra, un exhaustiu estudi històric del gènere operístic al llarg de 30 anys. Després d’un temps de crisi, este període va suposar una evolució i consolidació sorprenents de l’òpera a València.

El llibre es presenta hui, dijous, al Teatre Principal de València (19:00 hores), amb acompanyament musical i presència de l’autor, així com del director general de l’IVC, Abel Guarinos, i de la seua directora adjunta de Música i Cultura Popular, Marga Landete.

Ernest Gonzàlez Fabra (València, 1961) és llicenciat en Dret per la Universitat de València i funcionari de la Generalitat Valenciana, i presta els seus serveis professionals en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Compta amb diferents publicacions sobre òpera, però també d’història de la música o temàtica jurídica.

L’autor explica a Levante-EMV que el llibre «es va escriure a soles». «Amb la institució Alfons el Magnànim ja tenia un llibre publicat sobre l’òpera, però a la guerra i la postguerra. Sempre vaig recopilant dades i amuntone material i tenia molt d’esta època, que a penes s’ha tractat en la musicologia. Comences a prendre notes i quan te-n’adones, has escrit un llibre», afirma.

D’esta manera, Gonzàlez Fabra ha fet una «crònica contextualitzada històricament», sobre la situació de l’òpera de València als inicis del segle XIX, concretament entre 1801 i 1833, durant el regnat de Felip VII. «Hi ha èpoques molt més glorioses i amb més representacions, però esta m’interessava molt perquè és una època oblidada, de crisi política i sobre la qual s’havia escrit poc, i ho volia traure a la llum», apunta.

Així, l’inici de segle comença amb una certa crisi operística, però es va posar de moda l’opéra-comique i hi ha una represa de les representacions, explica l’escriptor. A partir del 1820, l’impuls és major ja amb el fenomen de Rossini i altres italians.

Durant eixos anys, a València va tancar el teatre que hi havia — la vella Botiga de la Balda, prop del pont de la Trinitat—, que va reobrir de forma provisional fins que el Teatre Nou (l’actual Principal), fou una realitat. Això va suposar «l’eclosió de l’òpera a València», el 1833. Pel camí, l’art operístic es veié interromput contínuament per les revoltes polítiques, la guerra, les epidèmies, les aturades pel calendari litúrgic i el dol per la mort de membres de la reialesa. A més, de la censura o les càrregues fiscals, entre altres.

A través del llibre, l’espectador assistirà a les 400 representacions documentades entre 1801 i 1833, descrites en el seu context històric. S’hi analitza l’arribada de l’opereta francesa abans de la invasió napoleònica, la fi de les obres classicistes i l’esclat del rossinisme.

Tot tipus de públic

En contra del «prejudici universal», a l’òpera de l’època anava «tot tipus de gent», afirma l’autor. «Els teatres estaven distribuïts i estratificats socialment (amb llotges per a les autoritats), però també anava tota classe de públic, perquè hi havia entrades de tots preus i gent que, fins i tot, assistia dreta; tota la societat estava interessada», assegura.

Segons Gonzàlez Fabra, el llibre —disponible a la llibreria LLIG de la Generalitat— és «una relació completa de totes les òperes que es representaren a la València d’eixos anys, una eina molt important per a totes les persones que vulguen aprofundir en el tema».

