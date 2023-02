El Saló del Còmic acolorirà novament Fira València els dies 3, 4 i 5 de març amb una tercera edició centrada en la reivindicació dels “herois ordinaris a la vida quotidiana” i la cara més social del còmic. Si el cartell que signa Daniel Torres, màxim exponent de la Nova Escola Valenciana, no ha sigut suficient per a despertar la teua curiositat per aquest esdeveniment, des de Va de Llibres! llancem tres motius que faran que no pugues perdre l’oportunitat d’acudir a aquesta cita amb el cosmos infinit de la vinyeta.

Perquè donaràs suport al còmic valencià: Des de l'inici del Saló, els agents del sector del còmic valencià han comptat amb una presència central dins de l'esdeveniment, agrupant-se en una zona de 400 m2 sota el paraigua de l'Associació d'Editorials del País Valencià. Recórrer aquest espai és una de les millors maneres d'aprofundir en el teixit del còmic autòcton, descobrir editorials, llibreries i, fins i tot, espais d'art especialitzats en el gènere. Pedro Medina, editor a Fandogamia Editorial, i responsable de la comissió de còmic de l'AEPV, reconeix aquest certamen com a fonamental per a "desenvolupar la vida del còmic valencià i apropar-se al públic", a més, defén, "es juga a casa" i, per eixe motiu, la implicació del sector és màxima per a consolidar aquest esdeveniment com una data de referència. Per les autores i autors que hi trobaràs Possiblement la presència de noms propis és un dels principals reclams del Saló del Còmic de València. En mig d'un llistat que sembla no acabar-se (més d'un centenar d'autores i autors de renom), enguany es troben figures com Keum Suk Gendry Kim, creadora de l’obra 'Hierba', treball que reflexiona sobre l'explotació sexual de dones coreanes durant la Segona Guerra Mundial, la malaguenya Carmen Carnero, que farà vibrar als fans dels superherois i, en especial, de l'univers Marvel, o la valenciana Núria Tamarit, qui assistirà amb 'Loba Boreal' (La Cúpula), la seua novetat editorial, a la mà. Perquè la programació abrigalla a qualsevol Un altre dels atractius del Saló del Còmic de València és, sens dubte, la varietat de la seua programació. Tal com explica Daniel Tomàs, director de màrqueting i continguts del Saló del Còmic de València, "el còmic treballa un llenguatge híbrid entre literatura, dibuix i l'ordre seqüencial del cine", característica que li permet relacionar-se molt bé amb altres disciplines. La introducció d'activitats relacionades amb el manga, l'anime i la cultura asiàtica, com a novetat d'enguany, o la inclusió de la zona Set de Comunicadors dedicada als youtubers i streamers, sumat a la presència del cosplay, exposicions o jocs de rol, completen una escaleta heterogènia que, sens dubte, enganxarà a una infinitat de perfils. Aquest divendres arranca tot, ara només queda aconseguir l'entrada (saloncomicvalencia.com), consultar la programació pausadament i preparar el set de retoladors per poder organitzar totes les activitats a les quals voldreu anar. Gaudiu!