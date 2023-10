Ferran Garcia Oliver, Joan Duran, Neus Penalba, Irene Tarrés i Paula Llorens són els guanyadors dels 52 Premis Octubre de narrativa, assaig, poesia, i teatre, en l’edició que s’ha batut el rècord de participació. Ahir a la nit va tindre lloc la cerimònia de lliurament dels premis a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània de València.

El Premi Andròmina de Narrativa el decidien el jurat compost per Núria Cadenes, Jaume C. Pons Alorda i Anna Punsoda. Dels 121 originals, van decidir atorgar un premi ex aequo, a En Trànsit, per Ferran Garcia-Oliver i a Tornaràs a mirar-me, de Joan Duran i Ferrer. Tots dos han estat guanyadors dels Octubre en edicions anteriors: Garcia Oliver, el premi Joan Fuster d’Assaig el 2015; i Joan Duran, el Vicent Andrés Estellés de poesia l’any 2019.

En el cas de Garcia Oliver, el jurat valora que «elabora una magnífica psicogeografia de la ciutat de València amb un ritme que arrossega». De Tornaràs a mirar-me, destaquen «la plasticitat de la llengua, la minuciosa descripció de la crueltat humana amb una sensibilitat extrema».

El veredicte del Premi Joan Fuster d’Assaig va estar decidit per Margarida Castellano, Francesc Montero i Damià Pons. L’obra guanyadora, Fam als ulls, ciment a la boca. Una lectura de ‘La mort i la primavera’ de Mercè Rodoreda, de Neus Penalba, ha estat l’escollida entre 35 originals. El jurat destaca que «l’obra suposa una aproximació dins el conjunt de l’imaginari de l’univers rodoredià i les connexions amb l’univers cultural i literari europeu».

El jurat que va atorgar el Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia estava integrat per Roger Mas, Irene Mira-Navarro i Blanca Llum Vidal. L’obra guanyadora, La crossa de l’aorta, d’Irene Tarrés Canimas, ha estat escollida entre un total de 127 originals. Els membres del jurat valoren que «el llibre es construeix com un viatge a través de l’experiència de la maternitat i la reconfiguració identitària de la veu poètica».

Finalment, el jurat que va atorgar el Premi Pere Capellà de Teatre estava format per Pau Alabajos, Judit Pujol i Aina Tur. Han volgut premiar l’obra La nòria de Paula Llorens Camarena. S’hi havien presentat 66 originals. El jurat destaca que «la seva poètica combina destrament amb una al·legoria contra l’amor romàntic i les violències patriarcals».

Homenatge a Al Tall

En aquesta 52a edició, els Premis Octubre van fer un homenatge a Al Tall, el grup musical valencià fundat el 1975 per Vicent Torrent, Miquel Gil, Manolo Miralles i Manolo Lledó. La seva irrupció va suposar una renovació de la música d’arrel popular i tradicional al País Valencià. Al llarg de gairebé quatre dècades, Al Tall ha estat un referent per diverses generacions.

A més a més, sempre compromesos políticament amb la llengua i els Països Catalans, al llarg de la Nit dels Octubre també es va reconéixer la tasca dels batlles de la Catalunya Nord en la defensa del català. L’Estat francés els ha obert causes judicials per expressar-se en aquesta llengua als plens municipals.