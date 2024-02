La Fira de l’Edició Independent bat rècords amb 15.000 visitants i 3.000 llibres venuts

La tercera edició de la Fira de l’Edició Independent va tancar diumenge passat les seues portes en la plaça de la Reina, i després de tres dies d’activitats, amb 15.000 visitants i 3.000 llibres venuts. Així ho va indicar Àfrica Ramírez, presidenta de l’Associació d’Escriptors del País Valencià, a Levante-EMV després de concloure una edició que qualifica com «molt positiva», ja que ha batut xifres respecte als altres anys. Els propis editors reconeixen que s’han venut més llibres que en anteriors edicions.

No obstant això, Ramírez reconeix que «ha sigut una fira estranya», ja que, en les seues paraules, «la ciutat estava apagada i trista» després de l’incendi del passat dijous, que va comportar la mort de deu persones. A causa de l’incident, l’organització va decidir suspendre la inauguració oficial divendres passat i algunes de les activitats programades. No obstant això, gran part de les propostes s’han mantingut durant aquests tres dies. «Quan va ocórrer l’incendi, els expositors ja estaven muntats, per la qual cosa no podíem fer cap canvi. A més, ells estan fent el seu treball», explicava.

«Molta gent ens ha conegut»

A pesar que en anys anteriors aquesta fira s’havia celebrat en La Marina, enguany l’organització ha decidit canviar la ubicació. Ramírez revindica que «hem trobat el lloc adequat perquè passa molta gent».

Vicent Baydal, editor de Llibres de la Drassana, reconeix que «la ubicació ha sigut magnífica, ja que passava molta gent tots els dies, per la qual cosa molts ens han conegut». Afig: «En altres edicions, la fira havia passat molt desapercebuda, però la venda, en aquesta ocasió, ha anat molt bé». En aquest sentit, Lucía Navarro, de Barlin Llibres, també ha explicat que «ha sigut una experiència molt bona perquè ha vingut molta gent interessada».

Creacions Alalimón, una editorial que va nàixer el mes d’agost passat, també ha participat en aquesta edició. «Estem molt contents per la visibilitat, ja que ha acudit un públic local, però també turistes», reconeix Álvaro Solaz.

Per això, des de l’organització pretenen repetir la ubicació per a la quarta edició. Les dates que es remenen també són molt similars a les actuals. «Les dates han sigut encertades perquè no coincideix amb altres fires», explica Ramírez.

43 expositors

En aquesta edició, el públic ha pogut visitar 43 expositors amb més de 7.000 títols de diferents gèneres, llengües i temàtiques. A més, al llarg dels tres dies, s’han dut a terme diverses activitats per a diferents públics i signatures d’autors.

Ramírez ha reivindicat la importància d’aquests espais que són «espais de descobriment per al públic, ja que no és un expositor de ‘best-sellers’ ni grans llançaments».