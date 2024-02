La valenciana África Pitarch connecta amb la natura en la seua última exposició

L'artista valenciana África Pitarch presenta la seua exposició «Segundo piso al fondo las flores» del 2 de març al 12 de maig en la IV Residència Artística en Serigrafía de Lanevera Ediciones.

Pitarch mostra el resultat de quatre mesos de treball i investigació, que han sorgit entre la pròpia artista i la galeria. La proposta gira entorn a la recerca de connexió amb la natura, entendre els cicles i aprendre d'ella. Per a este projecte, l'artista ha partit de l'anàlisi que ha realitzat sobre pensaments i dubtes que ella s'ha qüestionat entorn la maduresa i un canvi d'etapa a una vida més adulta. "Portava un temps volent fer un projecte per a mi perquè quan entres en el cicle del treball per a clients, de vegades, deixes de crear per a expressar-te, ja que el temps es consumeix en crear per a altres", explica l'artista, qui afig que "esta mostra 'obliga' a parar un poc, expressar-me i crear alguna cosa sense ambició, més enllà d'explorar i expressar".

El treball es caracteritza per l'ús de colors primaris i formes orgàniques, a més de la reivindicació de l’anatomia femenina, que ha jugat sempre un paper fonamental en l’obra. «Les flors són l'element que més crida l'atenció del món vegetal. No obstant, és una part de la planta que viu poc temps. Durant la seua efímera existència es converteix en la part més vistosa de la planta», indica Pitarch, qui afig que «la seua supervivència passa per la reproducció, els seus colors estan ahí per atraure insectes per a pol·linitzar».

Pitarch es va formar en arquitectura superior, però va exprimir prompte la seua vocació artística. Durant la seua trajectòria, ha publicat en diversos mitjans com Vogue, GQ, Telva o Glamour. A més, a nivell internacional ha rebut encàrrecs de Lenny Letter i, durant un any, va ser directora d'art en Freeda.

L'exposició forma part del programa de residències artístiques, que ofereix als seus participants l'oportunitat de treballar durant un temps en el propi taller de Lanevera, oferint un apropament a les tècniques de la serigrafia, així com assesorament en tècnica i materials. Així, en les seues paraules, "és una oportunitat per aprendre serigrafia, una tècnica que havia utilitzat molt poc, però m'interessava poc".