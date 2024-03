El Palau de la Música tindrà un nou enllumenat ornamental amb tecnologia LED

L’Ajuntament de València i la Fundació Iberdrola han signat un conveni de col·laboració per desenvolupar un projecte d’enllumenat ornamental del Palau de la Música. L’alcaldessa, María José Catalá, i el director de la Fundació Iberdrola Espanya, Ramón Castresana, han signat el conveni, que tindrà una inversió de 200.000 euros i que dotarà el Palau de la Música d’una nova il·luminació ornamental amb tecnologia LED que vol accentuar la bellesa. Així, el disseny destacarà els elements singulars que conformen l’edifici i la integració en l’entorn i, a més, emprarà un disseny de llums i ombres que ressaltaran els volums de les estructures i els angles de l’edifici.

L’alcaldessa, María José Catalá, ha destacat que «feia temps que veníem treballant en esta sorpresa per als ciutadans dins del marc de la capitalitat verda europea. Cal buscar l’aliança amb les empreses buscant l’eficiència energètica i la sostenibilitat». Segons l’alcaldessa, «el Palau de la Música és un dels llocs més emblemàtics».

Per la seua banda, el director de la Fundació Iberdrola Espanya, Ramón Castresana, ha afirmat que «ens han fet un plantejament que no hem pogut rebutjar perquè feia temps que no treballàvem en la Comunitat Valenciana i part dels nostres orígens està en la Comunitat».