Curts per a reflexionar contra els microrracismes en menys d'un minut

Un total de 90 alumnes del Grau Superior d’Imatge i So del Comenius Centre Educatiu de València han creat 10 audiovisuals que conten històries de microrracismes i visibilitzen expressions normalitzades per a promoure la reflexió i l’autocrítica en la societat. Els treballs audiovisuals —disponibles a YouTube— es van presentar esta setmana a l’Ajuntament de València.

La regidora de Serveis Socials, Marta Torrado, explica que els curts, juntament amb els seus respectius cartells i eslògans promocionals, conformen la base de la campanya municipal «Entre broma i broma, el racisme es mostra» que fins al pròxim 19 de març estarà present als carrers de la ciutat.

«L’objectiu d’esta campanya és mostrar conductes quotidianes que contribuïxen a perpetuar discriminacions per motius racials o ètnics i que atempten contra la personalitat, dignitat i integritat de les persones, perquè és necessari el coneixement d’estos microrracismes per a la conscienciació social de la seua existència», detalla la regidora.

La campanya també inclou difusió i un dels cartells dels curts il·lustra la pancarta publicitària amb la qual s’han vinilat 10 autobusos de l’EMT (de les línies C2, C3, 9, 10, 11, 35, 71, 9 i 92) i en la qual es pot trobar un codi QR per a escanejar i visualitzar els curts».

Presentació a l'ajuntament. / Levante-EMV

El Comenius Centre Educatiu participa des de fa nou anys en esta iniciativa municipal que va començar fa més de 15 anys. En la presentació d’esta campanya també ha participat Ana Llorens, directora dels Cicles Formatius de la cooperativa educativa, que manifesta que la campanya és el final d’un procés que comença amb un taller exprés que es desenvolupa en set dies, «temps en el qual l’alumnat realitza un aprenentatge professional, però també social». En concret, es tracta de la VIIII edició de Taller Videocreació Exprés.

El Comenius ja porta anys treballant temes socials i, per a documentar-se i crear les històries, entrevisten a persones que han passat per les situacions descrites.

Un repte en una setmana

«La audición», «Mejor no me premies», «¿Cómo ha ido la entrevista?», «Citas Cromáticas», «Raza-Azar», «Más allá de las apariencias», «No me llames chinita», «La tienda», «El bar» i «Conductes diverses» són els títols que han triat els alumnes per als seus treballs. Des del centre educatiu expliquen que assumixen el repte del Servei d’Immigració i Cooperació (l’antic CAI) com un encàrrec professional per als estudiants de Realització, So i Il·lumintació, els tres graus superiors dins de la família d’Imatge i So.

«Ens agrada molt participar cada any perquè tenim la part educativa i professional, amb la qual aprenen com serà el seu món professional, com crear i rodar. Quant a la part social, normalmente la coneixen, però aprofundixen un poc més i aborden els temes des de la seua perspectiva, la de joves que estan aprenent», afirma Ana Llorens.

La professora explica que els estudiants primer coneixen casos reals de primera mà, gràcies a sessions de ‘biblioteques humanes’ en què persones migrants els detallen les seues experiències. Estos relats els servixen, posteriorment, per a confeccionar els guions que després graven i editen, fent curts de menys d’un minut.

Per a poder fer el projecte, durant una setmana deixa d’haver horaris lectius per a estos cicles i es dividix l’alumnat en grups interdisciplinaris on cada persona es convertix en un professional de l’audiovisual i pren rols reals.

«Amb molt de treball en equip, sempre són capaços de portar els curts a terme i és un projecte que cada curs ens dona molta vida», assegura Llorens. Els curts poden vore's ací.