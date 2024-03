L’exposició d’artesania espanyola que va viatjar a Corea arriba a València

Quasi 100 peces d’artesania de diferents creadors i disciplines com el textil, la joieria, el marbre, la ceràmica, el metall, les fibres vegetals, el paper o la fusta... arriben a València, com a part d’una exposició que acull el Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana des de demà fins el 24 de maig.

«Soul+Matter» és una representació de l’artesania contemporànea que es crea a Espanya i la mostra que arriba a València és una selecció de la que va estar a la 13a Bienal d’Artesania de Cheongju (Corea del Sud), els passats setembre i octubre. Cal recordar que en 2023, Espanya va ser el país convidat en la prestigiosa biennale, un dels esdeveniments més importants en el món en el seu camp; i Soul+Matter és l’exposició amb la qual Espanya va decidir mostrar la seua artesania als visitants de la fira. En concret van ser més de 300.000.

Ara, a València arriba una selecció de 100 de les 190 peces, després d’estar a Madrid, i en acabar passaran també pel Centre d’Artesania de Catalunya —del 4 de juny al 29 de setembre—, i seguiran el seu recorregut per Andalusia, durant el mes d’octubre. L’exposició està organitzada per l’Escola d’Organització Industrial (EOI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, i l’àrea de promoció de l’artesania, Fundesarte.

Permet conéixer el treball de «creadors artesans contemporanis espanyols, que han aconseguit fer peces que transcendixen el merament material i s’eleven a un pla metafísic de l’essència i l’ànima».

Entre la treintena d’artistes que exposen algunes de les seues peces està el valencià José Marín, amb 45 anys de trajectòria i que aposta per materials alternatius, com el titani, per a l’alta joieria. En una barreja d’art,tecnologia i diferents processos, Marín crea joies de diferents tonalitats i colors, sempre amb essència mediterrània.

Una de les peces de José Marín. / Levante-EMV

Art que trascendix

Junt amb José Marín, que és professor y mestre de taller de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València (EASD), també hi ha artistes d’altres comunitats com Mercedes Vicente, Regina Dejiménez, Soledad Santisteban, Adriana Meunié, Idoia Cuesta, Mónica Guilera, Elisabet Urpi, Benjamín Ramírez de Da Capo o Ferran Collado.

El comissari Rubén Torres assegura que en la selecció d’obres destaca la tensió entre la preservació i el canvi a través de l’herència dels materials i els processos utilitzats. L’exposició convida al visitant a contemplar una selecció molt curada de treballs que busquen transcendir en el temps, mentre mantenen la seua essència i context originals.

«Es tracta d’una ocasió excepcional per a apreciar l’habilitat i el talent d’estis creadors, i per a reflexionar sobre el significat i el valor del seu treball en la nostra societat actual», apunten des de l’EOI.