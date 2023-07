Objetivo: salvar la Feria de Julio

Las constantes vitales que ofreció la Feria de Julio en la plaza de toros de València hace un año no eran halagueñas: el ciclo taurino en honor a San Jaime, que históricamente fue el mejor y más completo en el Cap i Casal, estaba en graves urgencias por la escasez de público que arrojaron los carteles confeccionados por la empresa Espacios Nautalia 360, la marca de Nautalia Viajes para la gestión integral de cosos taurinos. No hay que olvidar que la llamada Fira de Sant Jaume fue, a mediados del siglo XIX, una de las fiestas más atractivas que ofrecía València. Por ejemplo, especialmente significativa fue la Feria de San Jaime de 1950, en la que no se dio ni una sola corrida de toros, acontecimiento que no se ha vuelto a repetir en la historia del toreo. Seis novilladas, celebradas entre el 24 y 29 de julio, con Miguel Báez y Espuny, "Litri", y Julio Aparicio Martínez en cada uno de los carteles. Y todo ello apenas cumplidos dos años de la muerte de Manolete en Linares, un torero que triunfó en la Feria de Julio de 1942 y recibió un premio de 25.000 pesetas que regaló a los pobres y un capote de paseo que donó a la Virgen de los Desamparados. Dos años después, en la misma Feria de Julio, Manolete, ganando por tarde más que ningún otro torero en la historia de la tauromaquia hasta el momento, lidió al famoso toro "Perdigón", un ejemplar lucero de José Escobar marcado con una V de la victoria en su testuz que el monstruo envió a Winston Churchill como regalo.