David Ferrer, capitán del equipo español, vaticina una «dura batalla» en la Fase de Grupos de la Copa Davis. Esta semana, València va a ser la sede en la que España se enfrente a Serbia, República Checa y Corea del Sur a la caza de una de las dos plazas que darán acceso a la Final a ocho de noviembre en Málaga. «Espero eliminatorias muy duras. Hay muy buenos equipos. Por ejemplo, la República Checa tiene jugadores muy peligrosos como (Jiri) Lehecka, aunque no sean tan conocidos. Para esa primera eliminatoria debemos estar muy preparados», dice el alicantino, que no duda en catalogar a Serbia, con Djokovic a la cabeza, como «el rival más duro». «Iremos paso a paso, y primero está Chequia. Tengo mucha confianza en mi equipo», añade Ferrer. España debutará mañana frente a la República Checa en un duelo que será decisivo para obtener una de las dos primeras plazas. «En València la afición es muy pasional, lo vimos el año pasado. Me ilusiona que los jugadores puedan jugar aquí porque van a recibir un apoyo máximo», indica.

En el equipo español están los valencianos Bernabé Zapata, que tiene opciones de jugar mañana uno de los individuales, y Roberto Bautista. El castellonense dijo estar recuperado de su lesión de tobillo y confía en poder «ayudar muy pronto al equipo en la Davis».