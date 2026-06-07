«La Federación debe seguir siendo la casa de todos los cazadores valencianos»

Hoy se oficializa su reelección como presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana. ¿Qué significa para usted este respaldo?

Lo vivo con una enorme responsabilidad y, sobre todo, con mucho agradecimiento. Esta reelección no la entiendo como un éxito personal, sino como el reconocimiento al trabajo realizado por un equipo muy amplio formado por delegados, asambleístas, sociedades de cazadores, clubes y federados de toda la Comunitat Valenciana. Hemos trabajado unidos durante estos cuatro años y el resultado demuestra que el proyecto tiene recorrido y que existe confianza en la línea que hemos seguido.

Han pasado cuatro años desde que hizo historia al convertirse en la primera mujer que presidía una federación autonómica de caza en España. ¿Cómo valora ese camino?

Ha sido una experiencia muy intensa. Cuando llegué al cargo tenía claro que quería aportar trabajo, diálogo y cercanía. El hecho de ser la primera mujer tuvo una relevancia evidente, pero siempre he querido que el foco estuviera en la gestión y en los resultados. Creo que estos años han demostrado que la caza es un ámbito abierto a todas las personas que quieran aportar y trabajar por ella.

En sus primeras declaraciones ha insistido en la importancia de la cercanía al territorio. ¿Por qué es una prioridad?

Porque la Federación no puede entenderse sin los cazadores que están cada fin de semana en los cotos, sin las sociedades locales y sin las personas que mantienen viva esta actividad en pueblos y comarcas. Nuestro trabajo tiene sentido cuando escuchamos a quienes viven la realidad diaria del sector. Hemos recorrido las tres provincias, hemos mantenido un contacto permanente con los clubes y queremos seguir haciéndolo. Las decisiones deben tomarse desde el conocimiento de lo que ocurre sobre el terreno.

¿Qué balance hace de este primer mandato?

Me quedaría con haber fortalecido la unidad de la Federación. En momentos complejos como la DANA o crisis sanitarias como la que nos enfrentamos con la PPA hemos conseguido mantener una estructura sólida, cercana y útil para los federados. También hemos reforzado la presencia institucional de la caza y hemos impulsado proyectos relacionados con la formación, la divulgación y la incorporación de nuevos cazadores. Todo ello sin perder de vista nuestra función principal: defender los intereses de quienes practican una actividad legal, regulada y profundamente vinculada al medio rural.

¿Destacaría algunos logros en concreto?

Sin duda, uno de los momentos más significativos fue la movilización de la ‘Caza Viva’ en mayo de 2023, cuando más de 50.000 personas salieron a la calle para defender la caza, el mundo rural y una forma de vida ligada al territorio. Aquella demostración de unidad marcó un antes y un después y evidenció la fuerza de nuestro colectivo. Pero también hemos conseguido avances concretos que tienen una repercusión directa en el día a día de cazadores, sociedades y municipios. Hemos trabajado para lograr una compensación económica por cada jabalí abatido, impulsar mejoras en la Ley de Caza, obtener subvenciones destinadas a ganchos y batidas, así como ayudas para los ayuntamientos en el control de sobrepoblaciones y la retirada de cadáveres.

En esta nueva etapa también hay algunos cambios en la estructura de la Federación. ¿Qué supone para usted esta renovación del equipo?

La Federación seguirá apoyándose en personas muy vinculadas al territorio y al día a día de la actividad cinegética. Quiero destacar el paso adelante de Alberto Català al frente de la delegación de Castellón y el trabajo que seguirá desarrollando Óscar Corbí en Alicante. También me gustaría agradecer sinceramente la dedicación y el compromiso de Juanjo Ferrer durante todos estos años. Y, por supuesto, reconocer la labor de todos los delegados, asambleístas y miembros de la directiva, porque el trabajo que realizan es fundamental para seguir estando cerca de los cazadores de toda la Comunitat Valenciana.

"Queremos una Federación aún más cercana al territorio y a sus federados"

La actividad cinegética vive un momento de fuerte debate social. ¿Cómo afronta esa realidad?

Con diálogo y con argumentos. Muchas veces existe mala fe y un gran desconocimiento sobre lo que representa la caza en términos de conservación, gestión del territorio y desarrollo rural. Nuestra obligación es explicar mejor lo que hacemos y hacerlo con transparencia. La caza forma parte de la realidad de miles de familias valencianas y desempeña una función importante en la gestión de determinadas especies y en el equilibrio de los ecosistemas.

¿Qué retos marcarán esta nueva etapa?

Hay varios. Uno de ellos es seguir defendiendo la actividad ante los desafíos normativos y administrativos que puedan surgir, como las limitaciones al uso de munición de plomo en la caza menor. Otro es fortalecer el relevo generacional. Necesitamos que los jóvenes conozcan la caza, sus valores y todo lo que aporta al territorio. También debemos continuar trabajando en formación, seguridad, gestión cinegética y comunicación. La sociedad cambia y nosotros debemos ser capaces de adaptarnos ella.

Precisamente, la incorporación de jóvenes es una de las preocupaciones recurrentes del sector.

Sin duda. El futuro de cualquier actividad depende de que existan nuevas generaciones dispuestas a continuarla. Por eso una de nuestras principales apuestas seguirá seguir trabajando con las administraciones publicas para lograr en un plan educativo que acerque la caza a los colegios valencianos. También seguiremos impulsando iniciativas como la Escuela de Caza de la Federación, que se ha convertido en una herramienta fundamental para acercar la actividad cinegética a jóvenes y familias. Solo en 2025 organizamos cerca de 50 actividades en más de 40 municipios de la Comunitat Valenciana.

¿Qué mensaje envía hoy a los más de 36.000 federados de la Comunitat Valenciana?

Un mensaje de agradecimiento y compromiso. Gracias por la confianza y por el trabajo que realizan cada día. La Federación seguirá siendo su casa, una entidad abierta a escuchar, a dialogar y a defender aquello que nos une. Tenemos retos importantes por delante, pero también una base muy sólida sobre la que construir.