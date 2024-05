José Capmany: "Hemos desarrollado en Valencia un chip pionero en el mundo"

El ingeniero de telecomunicaciones y empresario José Capmany (Madrid, 1962) es un referente internacional en el desarrollo de la nueva generación de semiconductores basados en la utilización de la luz para transportar la información. Ligado desde hace 33 años a la Universitat Politècnica de València, Capmany (premio Jaume I, 2012) ha desarrollado junto a su equipo el primer semiconductor fotónico universal, programable y multifuncional de todo el mundo. El nuevo chip es especialmente útil para las comunicaciones, centros de datos, computación cuántica, inteligencia artificial, satélites, drones o la conducción autónoma.

¿Qué son los chips fotónicos?

La mejor manera de explicarlo es compararlos con los chips electrónicos. Son unos dispositivos muy pequeños en los que dentro de ellos lo que hacemos es procesar información que hace falta para muchas aplicaciones. La diferencia principal es que en los chips electrónicos la información que va por dentro es eléctrica y aquí utilizamos luz para transportar esa información.

¿Qué avances se han conseguido en Valencia?

En Valencia tenemos un ecosistema investigador de veinte años e industrial de más de diez años. Aquí lo que hemos conseguido ha sido fundar diversas compañías de base tecnológica. Estas empresas han utilizado para su arranque tecnología desarrollada en la Universitat Politécnica de València. A partir de ahí, son entidades independientes que se han introducido en diferentes eslabones de la cadena de valor del mercado. Por ejemplo, tenemos VLC Photonics, que es una casa de diseño. Dentro de lo que es la cadena de valor, lo que hace es ofrecer servicios de diseño de chips complejos para clientes en todo el mundo. Esos clientes pueden ser desde una empresa pequeña hasta una compañía muy grande. Luego hay empresas de producto como Ipronics, que hace un producto basado en la tecnología de lo que llamamos fotónica programable.

¿Qué es la fotónica programable?

Para explicarlo me voy de nuevo al ejemplo de la electrónica. Los ordenadores llevan chips electrónicos programables a través de programas de software. Por medio de esos programas puedes configurarlos para que hagan cálculos o muestren vídeos. En fotónica también podemos hacer productos configurables. Tú los programas y están preparados para sustentar diversas aplicaciones.

¿Son chips personalizables?

Sí. El hardware es el mismo y lo personalizas a través del software. Ahí es donde le das valor porque siempre fabricas lo mismo y te beneficias de la economía de escala.

¿Por qué es revolucionario el chip fotónico que ha desarrollado con su equipo?

El chip que hemos desarrollado en el grupo y en Ipronics es el primero capaz de con el mismo hardware que hemos diseñado realizar diez o doce funcionalidades básicas para un campo de aplicación. La parte que hemos reportado es un prototipo inicial, pero hay una vertiente más industrializada que desarrolla en este momento el equipo de Ipronics. Es importante porque hasta este momento no había constancia de que estos chips multifuncionales en fotónica fueran factibles. Es un resultado pionero tanto en la parte de investigación científica como en lo que va a ser su desarrollo y comercialización empresarial.

¿Para qué se van a utilizar?

Los chips programables tienen una vocación de carácter universal y se pueden utilizar en el campo que te interese. Por ejemplo, en el caso de los microchips programables electrónicos se utilizan prácticamente para todo: coches, ascensores, aviones o lavadoras. Aquí la intención es la misma. La fotónica es una tecnología mucho más joven que va con una brecha temporal de unos 25 años respecto a la electrónica. Nosotros lanzamos ahora los sistemas programables y pensamos que en los próximos diez años seremos capaces de generar una gama de productos muy amplia. Nuestros primeros objetivos son los centros de datos (donde hay mucho mercado) y los sistemas de comunicación 5G.

¿Por qué Valencia es un referente en la industria del microchip?

En Valencia se concentra gran cantidad del sector industrial de semiconductores de España. Ya no solamente hablo de fotónica, sino de electrónica. Acumulamos aproximadamente el 50 % de la actividad empresarial en semiconductores electrónicos y alrededor de un 60 % en fotónicos.

Usted es científico y empresario. ¿Es complicado moverse en los dos mundos?

Es complicadísimo porque son dos mundos muy diferentes. Son dos polos que tienen un nexo de unión, pero la dinámica del trabajo y la forma de enfocar las actividades son muy diferentes. Yo me he considerado una persona de frontera. Y en ese aspecto me ha sido un poco más fácil porque me gustaban ambas cosas. Eso sí, siempre que la parte empresarial implique transferir conocimientos que he desarrollado yo en la actividad universitaria y de investigación. Pero es muy complicado.

Cofundó VLC Photonics. ¿Por qué la vendieron a Hitachi?

Llega un momento en el que en que cuando las empresas se hacen de un determinado tamaño hay que escalarlas. Para escalarlas solo hay dos soluciones. Una es a través de inversión propia e inversión de capital riesgo que entre en la empresa y otra es a través de una adquisición. En el caso de VLC Photonics, pues la adquisición que hizo Hitachi se estudió bastante detalladamente por parte de los que éramos entonces accionistas. Vimos que la mejor opción de cara a que la empresa creciera y el empleo se conservara en Valencia y que pudiese tener más recursos para expandirse era a través de una adquisición. Por eso se optó por ese modelo. Hoy en día es completamente del grupo Hitachi.

Ahora está con su empresa Ipronics. ¿Cuándo van a lanzar al mercado el chip programable?

En algún momento del año que viene. Con las cautelas que eso lleva porque son productos muy complicados y con una fase de ingeniería muy exigente, pero la intención es esa.

¿Por qué si los chips se diseñan en Valencia no se producen aquí?

Porque no hay fábricas de semiconductores en España.

¿Dónde van a producir el chip programable?

Fuera de Europa porque es donde hay fábricas cualificadas. En España hay fábricas académicas que están dedicadas a la investigación. No son adecuadas para un producto comercial.