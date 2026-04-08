Cuidar cuerpo y mente para no detenerse: dignidad y acompañamiento frente a la lucha contra el Parkinson

En la vida de quienes conviven con el Parkinson, cada pequeño avance cuenta. Un paso más firme, una palabra pronunciada con mayor claridad e incluso un gesto que recupera su naturalidad. Logros cotidianos que, sin embargo, desde la Asociación Parkinson Valencia saben que esconden una hercúlea dimensión humana. Precisamente la misma con la que llevan acompañando desde hace más de tres décadas a pacientes y familias haciendo uso de un enfoque integral, cercano y muy comprometido.

Este sábado -con motivo del Día Mundial del Parkinson- la entidad, que cuenta con el apoyo altruista de la Fundación «la Caixa», vuelve a poner el foco en una realidad que afecta a miles de personas. Porque tan solo en la Comunitat Valenciana, alrededor de 21.000 personas viven con esta enfermedad neurodegenerativa que es la segunda más frecuente en el mundo.

Frente a esta realidad, desde la agrupación explican que han consolidado un modelo de atención que va más allá de lo estrictamente sanitario. Su propuesta se basa en un acompañamiento personalizado y multidisciplinar que aborda no solo los síntomas físicos, sino también las dimensiones emocionales, sociales, psicológicas y cognitivas derivadas de la enfermedad. El objetivo es claro: mejorar la calidad de vida y fomentar la autonomía de quienes conviven con el Parkinson.

Plan Individual de Atención

Actualmente, la asociación atiende a más de 700 personas a través de programas que combinan fisioterapia, logopedia, neuropsicología, atención psicológica y trabajo social. Todo ello articulado mediante un Plan Individual de Atención (PIA) adaptado a cada caso, con intervenciones tanto individuales como grupales, presenciales, e incluso virtuales.

Esta labor resulta especialmente relevante en un contexto en el que el sistema público no logra cubrir todas las necesidades derivadas del carácter multidimensional de la enfermedad. Las terapias no farmacológicas, fundamentales para ralentizar el avance de la enfermedad y preservar la autonomía, siguen siendo en muchos casos inaccesibles.

Las terapias no farmacológicas siguen siendo en muchos casos inaccesibles. / A. P. V.

«Tras el diagnóstico de Parkinson hay mucho más margen de acción del que a veces se percibe. Sabemos que las terapias no farmacológicas -como la fisioterapia, la logopedia o la estimulación cognitiva- son clave para mantener la autonomía, la capacidad funcional y el bienestar emocional de la persona. El problema es que este tipo de atención no está cubierta por el sistema público», detalla Bárbara Gil, gerente de la entidad.

En esta misma línea, Gil confiesa que organizaciones como Asociación Parkinson Valencia son vitales para que las personas «pueden acceder a este tipo de terapias de manera accesible y continuada. Por eso, apoyos como los de Fundación «la Caixa» son determinantes: permiten que estos tratamientos lleguen a quienes los necesitan y hacen posible sostener un modelo de atención que realmente impacta en la calidad de vida».

Día Mundial del Parkinson

Con motivo de la efeméride y para enfatizar su labor de visibilización, han organizado dos jornadas -los días 9 y 10 de abril- que buscan acercar a la sociedad la realidad actual del Parkinson desde distintas perspectivas. Bajo el título «La vida con Parkinson, desde dentro», la primera de ellas se celebrará en su sede e incluirá actividades culturales y participativas, entre las que destaca una sesión de movimiento con la bailarina y coreógrafa Christine Cloux.

Este viernes, el foco se trasladará a la innovación con la jornada «Mañana, hoy», que tendrá lugar en el Hospital Ascires y donde profesionales del ámbito sanitario y terapéutico compartirán avances en su diagnóstico y abordaje, evidenciando cómo la investigación es capaz de transformar vidas.

Ambos encuentros, construidos desde el respeto y la escucha, reflejan la esencia de la agrupación: dar voz, ofrecer herramientas y generar comunidad. Porque frente a una enfermedad compleja, la respuesta no puede ser fragmentada y requiere -más que nunca-, de acompañamiento, continuidad y, sobre todo, humanidad. Un camino en el que el respaldo de entidades como la Fundación «la Caixa» no solo suma recursos, sino que permite sostener un modelo que pone a la persona en el centro y abre nuevas oportunidades allí donde antes había límites.