Miradas 2026 analizará los retos de la hostelería en la Comunitat Valenciana: rentabilidad, IA y digitalización

El próximo 29 de junio, el Hotel Las Arenas de València acogerá una nueva edición de Miradas, la jornada de referencia para los profesionales de la hostelería de la Comunitat Valenciana. Organizado por la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia) y CONHOSTUR, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana – L'Exquisit Mediterrani, el encuentro abordará algunos de los principales desafíos que afrontan actualmente bares, restaurantes y negocios hosteleros.

Bajo el lema “La verdad que nadie te cuenta”, Miradas 2026 pondrá el foco en cuestiones clave para mejorar la competitividad de las empresas del sector, como la rentabilidad de los establecimientos, la evolución de los hábitos de consumo, la digitalización de la gestión o la aplicación de la inteligencia artificial en hostelería.

El encuentro reunirá a destacados especialistas y profesionales que compartirán conocimientos, tendencias y herramientas para ayudar a las empresas del sector a tomar mejores decisiones en un contexto cada vez más exigente y cambiante.

Claves para mejorar la competitividad

La jornada arrancará con la intervención de Enrique Lezcano, Director Corporativo de F&B de Vincci Hoteles, quien analizará la situación actual de los negocios hosteleros mediante una reflexión sobre los factores que condicionan la viabilidad y competitividad de las empresas del sector.

La jornada se basa en un formato dinámico y práctico y la inscripción es gratuita. / ED

A continuación, Edita Pereira Omil, jefa del Servicio de Estudios del Departamento de Economía de CEOE, ofrecerá una visión sobre la situación económica actual y su repercusión en las empresas, aportando claves para comprender el entorno económico en el que opera la hostelería.

Tendencias de consumo y nuevos hábitos

Las tendencias de consumo y la evolución de las expectativas de los clientes centrarán el siguiente bloque de la mano de Marta Munné, Responsable de Estudios de Tendencias de Consumo en AECOC, que analizará las oportunidades que surgen para los establecimientos capaces de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.

Tras la pausa para el café, Rebeca Muñoz, CEO & Partner de Livit Design, abordará los cambios que están transformando el sector y las tendencias que marcarán el futuro de la hostelería, aportando una visión estratégica sobre hacia dónde evoluciona la experiencia gastronómica.

Inteligencia artificial, en el foco

La inteligencia artificial será uno de los temas protagonistas de esta edición. Nuria Lloret, catedrática de la Universitat Politècnica de València, mostrará cómo esta tecnología puede convertirse en una herramienta útil para optimizar procesos, mejorar la gestión y aumentar la eficiencia de los negocios hosteleros.

Los ponentes durante la edición Miradas 2025. / ED

Por último, Beatriz Esteban, Directora de Proyectos Segittur, cerrará el programa con una ponencia centrada en las herramientas digitales que ya están ayudando a las empresas a mejorar la gestión, la relación con los clientes y la toma de decisiones.

Un espacio para anticiparse al futuro

Desde su creación, Miradas se ha consolidado como un foro de reflexión e inspiración para empresarios, directivos y profesionales de la hostelería. A través de un formato dinámico y práctico, la jornada permite conocer experiencias, compartir conocimiento y anticipar los cambios que marcarán el futuro del sector.

En un contexto caracterizado por la incertidumbre económica, la transformación tecnológica y la evolución constante de las demandas del consumidor, Miradas 2026 pretende ofrecer una visión realista, útil y orientada a la acción para ayudar a las empresas hosteleras a afrontar con éxito los desafíos de los próximos años.

La asistencia es gratuita previa inscripción hasta completar aforo. Toda la información sobre el programa y las inscripciones está disponible en miradasvalencia.com.