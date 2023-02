El Premi Hortensia Roig de literatura infantil obri la convocatòria per a la seua segona edició

El Premi Hortensia Roig de literatura infantil ha obert el termini de convocatòria per a enguany després del bon acolliment de la primera edició i de la necessitat de continuar incentivant entre les xiquetes les vocacions STEM (acrònim de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, en anglés), assenyalen fonts de l'organització.

Aquest concurs, impulsat per Hortensia Roig, presidenta d'EDEM i consellera de Mercadona, pretén que les xiquetes senten curiositat per les disciplines cientificotècniques mitjançant la lectura. Organitzat per EDEM Escola d'Empresaris, en col·laboració amb Plataforma Editorial, està dotat amb 10.000 euros: 8.000 euros, la publicació de la novel·la guanyadora i 2.000 euros per a la finalista. El guardó es fallarà el mes de setembre.

El termini d'admissió d'originals romandrà obert des del 2 de febrer fins al 10 d'abril. Els manuscrits, inèdits i originals, es podran enviar per mitjà del formulari de participació habilitat juntament amb les bases del concurs en el web d'aquest. La temàtica de les obres és lliure, però hauran d'estar protagonitzades per xiquetes o dones, siguen personalitats històriques rellevants o siguen personatges de ficció. La novel·la ha d'estar dirigida a lectors d'entre 8 i 10 anys.

Un jurat independent s'encarregarà de determinar la novel·la guanyadora i la finalista. Entre les personalitats integrants hi ha, junt amb la presidenta d'EDEM, l'oncòloga i catedràtica Anna Lluch, la bioquímica i investigadora Laura Lechuga, la presidenta executiva de 50&50 Gender Leadership Gloria Lomana, i el fundador i CEO de Plataforma Editorial, Jordi Nadal. A més, enguany s'hi suma una nova component, la biòloga i emprenedora Ángela Pérez, Premi Rei Jaume I a l'Emprenedor/dora 2022 i vicepresidenta Executiva de Health in Code.

Contes per a xiquetes que no volen ser princeses

Els textos hauran de promoure referents femenins en les disciplines STEM per a impulsar, per mitjà de valors com la curiositat, la confiança en una mateixa i la cultura de l'esforç, "que les dones de hui i de demà tinguen un paper rellevant en la construcció del futur".

"Despertar les vocacions cientificotècniques en edats primerenques és clau. Hi ha una creença falsa que fa pensar que la ciència o l'enginyeria són disciplines menys femenines", assenyalen les mateixes fonts. "Segons un estudi publicat en la revista Science, amb tan sols sis anys les xiquetes comencen a considerar-se menys brillants que els seus companys. Biaixos d'autoselecció, units a estereotips socials que condicionen les seues decisions i provoquen que s'autodescarten d'aquestes professions. Actualment, només un 30 % de les dones estudia carreres STEM, segons dades de la UNESCO", recorden.

En aquest sentit, el Premi Hortensia Roig pretén "visibilitzar perfils femenins que inspiren i servisquen d'espill". En paraules d'Hortensia Roig: "Les xiquetes necessiten referents, que vegen que una dona pot convertir-se en una gran informàtica o matemàtica. Que amb confiança i esforç poden aconseguir el que es proposen". "La intel·ligència artificial, la ciberseguretat, la realitat virtual, l'automatització o les dades, en definitiva, tot el que té a veure amb la tecnologia i la digitalització ens mostren el camí d'un futur pròxim, i la meitat de la població no hi pot romandre aliena", ha manifestat la presidenta d'EDEM.

En aquest sentit, Jordi Nadal, fundador de Plataforma Editorial ha ressaltat que "aquest premi és un gran viver de somnis. Qualsevol progrés ha de ser inclusiu i facilitador del mèrit i no pot ignorar el talent femení que meresca florir".

A la primera edició del certamen es van presentar un total 219 candidatures de novel·les escrites en castellà per autors majors de 18 anys procedents de totes les comunitats autònomes. L'obra guanyadora va ser Elsa y el club de los números, de l'enginyera matemàtica Andrea Navarro.