Agricultura assegura que les mesures contra la sequera també beneficien el regadiu valencià

El secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Roger Llanes, assegura que “si bé el paquet de mesures per a pal·liar els efectes de la sequera se centra sobretot, i com és lògic, en els cultius de secà, no per això algunes de les disposicions tindran igualment efectes positius en les zones de regadiu”.

Llanes esmenta, entre altres, la devolució de l’IBI rústic a les explotacions que patisquen en 2023 pèrdues significatives amb una reducció del rendiment net de l’activitat d’almenys un 30 %, o del 20 % en casos de zones amb limitacions naturals. Igualment, podran beneficiar-se de la flexibilització de la PAC, en veure ampliat el termini de presentació de sol·licituds a fi que els agricultors tinguen més temps per a adoptar decisions en un moment de gran incertesa motivada per la sequera.

El secretari autonòmic recalca, però, que, en qualsevol cas, “sembla raonable atendre primer a aquells que més ho necessiten, és a dir, a les zones de secà, sobretot perquè, almenys fins al moment i per fortuna, les àrees de cultiu de regadiu a la Comunitat Valenciana no estan patint restriccions d’aigua. Si, en algun moment, ens vérem en aquesta situació, hi actuaríem, com hem fet sempre, per a afrontar-la”.

Judicis i valoracions

En aquest sentit, Llanes va recordar “la rebaixa recent de l’IRPF, que ha beneficiat el regadiu o les ajudes establides per a compensar els problemes generats per la guerra d’Ucraïna i que van suposar, per al sector citrícola valencià, el cobrament d’ajudes directes per valor de 25 milions d’euros”. Així les coses, el secretari autonòmic va reclamar “equanimitat a l’hora d’emetre determinats judicis i valoracions”.

Finalment va recordar, tal com va destacar ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, “l’enorme importància que té el fet que el Govern haja declarat prioritàries les actuacions destinades a aconseguir la reutilització de l’aigua procedent de les depuradores alacantines de Rincón de León, Monte Orgegia i Torrevieja Costa.

A la província d’Alacant

Aquestes obres suposaran una inversió total de 224 milions d’euros i permetran la reutilització amb fins agraris de més de 25 hm³ a la província d’Alacant”. També s’han modificat les normes de reutilització d’aigua per a afavorir-ne l’ús per part dels agricultors i s’ha donat llum verda al conveni de gestió amb Acuamed, la qual cosa implica l’enviament immediat d’aigua a través del transvasament Xúquer-Vinalopó.