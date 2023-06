Contracte en vigor i sense marge econòmic

Javi Calleja continuarà sent l'entrenador del Llevant en la temporada 2023/24. Aquesta és l'aposta de Felipe Miñambres després de la reunió que van mantindre tots dos al Ciutat de València durant més de dues hores el matí d'ahir. El tècnic madrileny es veu amb forces per a seguir malgrat la patacada en la final del play off contra l'Alabés i manté el vistiplau del director esportiu.

D'aquesta manera el club granota no executarà la clàusula d'escapament per a rescindir el contracte de l'entrenador a un menor cost i es compliria el segon any que es va signar en el mes d'octubre passat, quan va reemplaçar Mehdi Nafti després de les nou jornades del francotunecí i les dues en les quals Miñambres va baixar a la gespa en qualitat d'interí. L'ex de Vila-real i l'Alabés va arribar a tindre l'equip en llocs d'ascens directe en tres jornades, però una mala ratxa en la recta final de lliga regular i un plantejament conservador de la final del play off que va ser castigat amb el gol de penal de Villalibre en el minut 129 van frustrar l'objectiu. Calleja va ser el principal assenyalat per l'afició en l'enquesta de SUPER amb un 37 % dels vots registrats.

Ara ve un estiu mogut a Orriols, on ja urgeix vendre abans del 30 de juny i toca alleugerir la massa salarial de cara a la temporada 2023/24. Serà amb els mateixos director esportiu i entrenador que van intentar sense èxit l'ascens en el curs recentment conclòs. L'argument que dona suport al madrileny és que va arribar a la meitat del curs sense pretemporada i sense participar en la confecció de la plantilla. Dels altres cinc equips que van lluitar per l'ascens directe i el play off, tots menys el Granada, que va canviar Karanka per Paco López, van mantindre els seus cossos tècnics de principi a fi. No obstant això, la diferència rau en el resultat final: els nassarites van aconseguir pujar a l'elit del futbol espanyol per la via directa i en l'últim sospir, mentre que els llevantinistes es van quedar, per molt poc, en dues ocasions. Primer, empatant a punts amb el segon classificat, però sent descartat de l'ascens directe per diferència de gols, i després, perdent l'oportunitat de pujar en el play off per una involuntària, i més que dubtosa, mà de Róber Pier dins de l'àrea que va ocasionar el penal que va frustrar el somni de tornar a Primera Divisió.

Mentrestant, el Llevant continua pendent sobre el que succeirà amb Quico Catalán i, sobretot, per on reajustarà el club uns comptes que estan més que tocats. El drama de no ascendir a Primera Divisió va molt més enllà de l'àmbit esportiu, ja que l'entitat se submergirà en una economia de guerra sobre la qual haurà de maniobrar i reinventar els seus recursos per a lluitar novament per l'ascens a la màxima categoria del futbol espanyol. No obstant això, l'entitat està en suspens sobre quin futur prendrà el Llevant, amb el focus depositat en el focus del president. La reunió que es durà a terme el pròxim 28 de juny del patronat de la Fundació marcarà el demà d'un club que s'introdueix en un període d'incertesa.