Sanitat establix l’ús obligatori de la mascareta en hospitals i centres de salut de la C. Valenciana

La Conselleria de Sanitat ha activat hui el protocol respecte a l’ús de la mascareta pel repunt de casos de grip i infeccions respiratòries de les últimes setmanes. L’últim informe setmanal de vigilància sentinella d’IRA i d’IRAG (grip, covid-19 i altres virus respiratoris) de 2023 marcava una taxa global d’infecció respiratòria aguda en Atenció Primària de 908,6 casos per 100.000 habitants, mentre que la setmana precedent la xifra era de 806.

La Conselleria de Sanitat ha remés als departaments de salut de la Comunitat Valenciana una instrucció de la Direcció General de Salut Pública que establix l’obligatorietat de l’ús de mascaretes en els centres sanitaris i sociosanitaris com a mesura preventiva davant del repunt d’infecció per virus respiratoris. En este document, la Conselleria assenyala que “les IRA tenen gran impacte en termes de morbimortalitat en la població més vulnerable”, i, a més, destaca la importància d’establir les mesures de prevenció i control davant de la situació epidemiològica actual. És per això que promou l’ús de la mascareta i mesures higièniques davant de la presència de símptomes d’infecció respiratòria.

Davant de l’alta incidència (taxa 1.501 casos per 100. 000 habitants en la setmana epidemiològica 52) de les infeccions respiratòries en tot el territori de la Comunitat Valenciana, s’ha pres esta mesura d’establir l’obligatorietat d’esta mesura en tots els centres sanitaris i sociosanitaris en les situacions següents:

Persones simptomàtiques quan estiguen en espais compartits.

Professionals que atenen casos simptomàtics.

Persones que treballen en UCI (unitats de cures intensives) i amb pacients vulnerables.

Urgències hospitalàries o d’Atenció Primària.

Llocs amb concentració de pacients i familiars (sales d’espera d’Atenció Primària, de consultes hospitalàries, etc.).

Fi de les mascaretes

La fi de l’obligatorietat de la mascareta va arribar l’estiu passat en hospitals i centres de salut de la Comunitat Valenciana. En l’Ordre SND/726/2023, el Ministeri en competències amb Sanitat així ho establia.

Vacuna sense cita prèvia

D’altra banda, la Conselleria de Sanitat recorda que, com va anunciar este dijous el conseller Marciano Gómez, els centres de salut administraran, a partir del pròxim dilluns, 8 de gener, les dosis de les vacunes contra grip i covid-19 sense necessitat de cita prèvia, amb la finalitat de promoure la immunització de la població davant del repunt d’infeccions respiratòries.

Així mateix, la Conselleria ha adoptat una sèrie de mesures assistencials especials davant del repunt de les infeccions respiratòries pròpies d’este període hivernal.

Estes mesures van ser acordades en la reunió mantinguda este dimecres entre el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, el director de l’Oficina de Coordinació i Integració Sociosanitària de la Comunitat Valenciana, Manuel Escolano, i representants de les direccions generals d’Atenció Hospitalària i Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures.

D’esta manera, en l’esmentada reunió es van abordar els problemes que, any rere any, sorgixen davant dels pics estacionals d’especial demanda assistencial com l’actual o els que es preveu que es registren en les pròximes setmanes.

Entre estes mesures acordades hi ha l’ajust de la programació de l’activitat quirúrgica amb la finalitat de generar espais per a atendre la demanda, i, en funció del context de cada centre hospitalari, per a una millor eficiència dels recursos existents, així com el reforç de les plantilles.

Altres mesures són potenciar, en estos períodes, els servicis d’atenció domiciliària i establir el màxim nivell de col·laboració amb la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, potenciant l’hospitalització a domicili en les residències de majors en els casos en els quals este recurs resulte l’idoni; així com la reassignació i priorització dels recursos socials.

Finalment, en el cas de necessitar la col·laboració de recursos privats i, amb la finalitat de reduir al màxim qualsevol tensió assistencial que es poguera registrar, es buscarà també un marc de col·laboració publicoprivada.

A més, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, va anunciar que es reunirà la setmana que ve amb els gerents dels departaments de salut de la Comunitat Valenciana per a analitzar la posada en marxa d’estes mesures.