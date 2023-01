La asamblea de presidentes dejó en evidencia por partida triple el tremendo problema en el que se ha convertido la burocracia en la fiesta. Y seguramente, vislumbrando la necesidad cada vez mayor de que las comisiones deban profesionalizar el papeleo mediante gestorías. Los trámites no se presentan en tiempo y forma y eso atasca, cuando no malogra, aspectos esenciales: recibir subvenciones, autorizaciones y hasta entradas de los grandes eventos.

¿Por qué sucede esto? Entre otras cosas, porque la fiesta es cada vez mas grande, más rica, más seria y, por consiguiente más necesitada de papeleo. Y porque las legislaciones municipales han cambiado y son más exigentes a la hora de solicitar documentación. Que precisa, además, de ciertos conocimientos técnicos para su presentación por administración electrónica.

Añádase el tradicional "amateurismo" de los falleros e incluso la porosidad de directivas, que cambian con cierta regularidad (y no siempre amistosamente), así como los problemas arrastrados por la pandemia. El caso es que lo que ya en las anteriores legislaturas se veía como un problema, cada vez más es un problema superlativo.

Anunciaba el concejal Carlos Galiana el atasco en las subvenciones. "No sé, hay ochenta, noventa o cien fallas con trámites pendientes. Y no puedo seguir abriendo expedientes porque no se trata de una o dos comisiones, que puedes sacar y seguir el trámite". Porque para que una ayuda económica se conceda, primer ha de quedar cerrada la anterior. "Si no está cerrada la de música, no se puede dar la de pirotecnia, y luego la de falla... es así".

Esta semana se impartió un tutorial por parte de una responsable del servicio para tratar de evitar estos problemas. Porque, además, ahora empieza la más importante: la subvención de monumento, a la que el ayuntamiento destina tres millones de euros.

Amnistía a medias

Pero hay más: también hay una serie de comisiones que, pese a haberse anunciado repetidamente, no presentaron las peticiones de zona de actividades: fuegos, carpa y similar. Y esa, que va por Dominio Público, tiene carácter improrrogable. A pesar de ello, Galiana ha decidido establecer una amnistía a medias: habrá dos días suplementarios -que se indicarán tras concretarse el Bando de Fallas- para aquellos que, por negligencia, ahora mismo, no tienen donde plantar carpa.

"Pero, eso sí, primero tramitaremos las que se han presentado en tiempo y forma. Y cuando estén todas esas resueltas, nos pondremos. Si se pide alguna cosa complicada, algún cambio importante... no puedo asegurar que lo tengan todo. Le pondremos voluntad, pero hay que presentar las cosas en plazo" aseguró el concejal.

Y también entradas de las exaltaciones

Y hay más, y ésta es mas dolorosa: un presidente pidió clemencia porque, por error o negligencia, no habían pedido las entradas para las exaltaciones, a lo que Galiana aseguró que este año "es imposible. No sé si es porque este año ya no hay restricciones, pero está todo el aforo completo. Podemos dar para la sala anexa". Se estableció ahí un turno de queja entre algunos presidentes, reclamando que se asignen de oficio a todas las comisiones, a lo que Galiana replicó que "de facto, se hace. Pero hay un momento en el que se deben solicitar para, una vez pedidas, saber qué nos queda para el resto".

Y además, un fallo informático

Ya casi como broma de mal gusto, hasta la informática de la JCF ha sido esquiva: una caída general ha provocado que se hayan perdido solicitudes, estas sí bien presentadas, para la Macrodespertà infantil. La JCF publicará las comisiones que sí que están recibidas y abrirá un plazo de dos días a través de la pagina web para recuperar las peticiones perdidas.

Jurados sin debate

Previamente, el debate inexistente. O la asamblea está agotada, o el concurso de fallas importa poco o se tiene claro, o la fontanería estaba tan bien movida, que la nueva confección de los jurados para los días 15 y 16 de marzo no sólo se aprobó por amplia mayoría en la asamblea de presidentes (78 a 21), sino que ni un sólo presidente preguntó nada. Absolutamente claro. Eso quiere decir que los jurados se confeccionarán con intervencionismo: ya no será sólo al azar ni con grupos de experiencia estancos, sino con una selección previa por un comité de "expertos", es decir, por la presidencia de la JCF, la delegación de Falla y la Interagrupación.

Más entradas para la Gala Fallera

Y entre medias, una buena noticia: "En la Gala Fallera tendremos seis entradas por comisión, no cuatro. Y el precio será 45 euros. Ya os diremos los plazos para pedirlas".