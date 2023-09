El tiempo pasa volando y la generación de falleras de la corte del fin de siglo empieza a ceder (o a intentar ceder) su plaza en la historia a las hijas. Este año, la fallera mayor de València de 1996, Elena Muñoz, tiene a su hija María Elena en la corte infantil. Pero es que una de las que fue componentes de su corte, Ana Miquel, tiene ya en la rampa de lanzamiento a Paula, pero de adultas. Con 20 años sería de la hornada joven. Cuando su madre salió elegida, algo empezaba a cambiar, aunque muy poco a poco: la media de edad era la suya, 22 años, y empezaban a aparecer rarezas que ahora son normalidad, cuando no mayoría: cortesanas de 25 años.

Paula (es Miquel cien por cien, un calco de su madre y de su tía Carolina, corte de honor en 2003) se presentará, por ello, aún en la Universidad. «He acabado Tercero de Criminología. Me queda el último curso». Y el siguiente paso es «opositar a Policía Nacional. Es una carrera con muchas salidas, algunas de ellas bastante desconocidas, aunque la más normal es esa: Policía Nacional o Guardia Civil... y es la que a mi me gusta».

Las que son maestras dicen que jugaban de niñas a profesora con las muñecas. ¿Ella jugaba a policías y ladrones? «Desde bien pequeña me gustaba desde que lo veía en la televisión... aunque, claro, la realidad es distinta. No, no es CSI, no es Castle. Conforme han ido pasando los cursos, la realidad me gusta y cada vez más. Siento admiración por la policía y quiero ser uno de ellos». ¿En qué departamento? «Más de Investigación, Policía Judicial, Científica». O sea, la UIP, de momento, «se la dejo a otros compañeros». Sería la primera en casa, a pesar de que los cuerpos y fuerzas de seguridad suelen tener un punto de hereditario. Y en su momento tendrá las pruebas físicas. «Ahora de momento es ir al día. He hecho deporte toda la vida y de momento es estar bien, tener vitalidad y cuidarse. En el momento de las oposiciones ya te pones con preparador».

Fallera mayor del cincuentenario

La historia de Paula es en Telefónica, cuyo cincuentenario ha presidido, «porque nací y a los pocos días ya estaba en el casal». Su madre es era de Ferroviaria, cruzaron la calle y vinieron para quedarse tras la experiencia en la corte. «En casa me han contado muchas cosas y a mi me gusta también saber y preguntar. Es verdad que los tiempos cambian, era una época distinta, pero lo que conocemos como Fallas eran lo mismo».

Te puede interesar: Fallas de Valencia La foto oficial de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2024

Para rematar una vida que va a velocidad de crucero, forma parte de los Grupos María Micaela del colegio Sagrada Familia de Campanar. Una especie de juniors. «De alumna ya pertenecía y ahora soy monitora, que haces voluntariamente. Durante el año se hacen sesiones con los niños y en verano se hace un campamento». Luego tendrá que montar un campamento junto a la sede de la JCF para asistir a la retahíla de pruebas que le aguardan.