El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de València Juan Carlos Caballero (PP) ha exigido al ministro de Cultura Ernest Urtasun "que condene públicamente las palabras y exija una rectificación a la señora Rita Maestre", portavoz de Más Madrid en el consistorio de la capital madrileña, "tras las lamentables declaraciones en las que Maestre calificó la mascletá que se va a celebrar en Madrid como una montaña de petardos". Caballero reclama al ministro de Cultura, que en tanto que las Fallas son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, -y dentro de ellas, el sector de la pirotecnia y las mascletás, son un elemento central de la fiesta-, salga a defender públicamente a las fiestas falleras y que desautorice a Maestre.

Los socios de @compromis en Madrid insultan a las Fallas, Patrimonio de la Humanidad



Art.11 Convención Unesco: “Incumbe a cada Estado garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial”



Exigimos a @culturagob la condena de esta agresión de la izquierda antivalenciana https://t.co/cK9ygtbBug — Juan Carlos Caballero (@JCcaballeroM) 8 de febrero de 2024

Un sector protegido por la declaración de Patrimonio de la Humanidad

Para el concejal del PP, "las graves declaraciones" de la portavoz madrileña, "atentan contra los valencianos, contra las Fallas, contra nuestra identidad y contra nuestras tradiciones". Probablmente, ha añadido el regidor, "la señora Maestre desconoce que las fallas son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y las mascletás, también están protegidas por la Unesco". No en vano, ha dicho Caballero, el sector de la pirotecnia genera un impacto de 65 millones en la economía valenciana y nacional, y sus 28 empresas emplean a 1.000 personas al menos.

Atención, nuevo bulo del PP.



Mascletà: espectáculo popular en fiestas tradicionales valencianas como Fallas.



La ocurrencia de Almeida: imitación cutre y descontexualizada con el triple de pólvora en el entorno de Madrid Río y Casa de Campo, espacio protegido.



Que no engañen. pic.twitter.com/mRvz00bwah — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) 8 de febrero de 2024

En tanto que poderes públicos, ha subrayado el portavoz del gobierno municipal de PP-Vox, "tenemos la obligación de proteger el patrimonio de los valencianos", por eso, exigen al ministro de Cultura que "condene" las palabras de Maestre y la obligue a rectificar. De paso, el munícipe popular reprendió a Compromís, porque no se han manifestado sobre estas declaraciones "ya que no quieren tirarles de las orejas a sus socios en Madrid". No en vano, Compromís concurrió a las elecciones generales junto a Sumar, coalición en la que se integra Más Madrid. El propio Urtasun es ministro a propuesta de Sumar, merced al pacto de gobierno del PSOE de Pedro Sánchez con la formación de izquierdas liderada por Yolanda Díaz.

Críticas a Maestre de un exconcejal socialista

A las críticas a Maestre se ha sumado también en su cuenta de "X", el socialista Aarón Cano y exconcejal de Policía Local, que ha criticado que el gobierno de María José Catalá, en sintonía con el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, hayan planificado esta mascletá en la capital madrileña. "Es un acto inútil, fuera de contexto y sin explicación. Un derroche sin sentido", dice el exconcejal sobre la mascletá. Pero también denuncia el patinazo de la concejala madrileña de izquierdas. "Pero calificar una mascletà de montaña de Petardos es una manifestación pública de ignorancia y falta de respeto a la cultura valenciana", ha expresado el exregidor del PSPV.