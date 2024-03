Desafiando a la lluvia por la mascletà

El mal tiempo no está empañando la fiesta fallera de este supersábado del 9 de marzo, y pese a que la afluencia en los alrededores de la Plaza del Ayuntamiento no es tan importante, los vecinos y vecinas de muchos pueblos de la C.Valenciana han decidido celebrar igualmente el disparo de polvora mojada y el posterior tardeo, ya afianzado en el programa fallero. Los paraguas ponen la nota de color en este día gris y la charanga 'telotocotó' han calentado la mascletà con clásicos populares como "tírate de la moto" o estribillo "lololó" del Seven Nation Army de los White Stripes.

Aaron y Carlos llegan de Burjassot para disfrutar de la mascletà de los pueblos (conocida así por la extraordinaria afluencia procedente de los municipios de la provincia) y no les preocupa la posible suspensión porque lo van a celebrar igual. "Ya hemos reservado para comer carne. Da igual la lluvia, lo pasaremos bien igual" dice Aaron mientras espera a un tercer amigo en la Estación del Nord, con bastantes usuarios.

Gente con paraguas en la plaza del Ayuntamiento para la mascletà / Eduardo RIpoll

Resguardados de la lluvia

La entrada de la estación está llena de gente que espera a que la lluvia amaine. Sonia y dos amigos acuden a la mascletà desde Paterna, y como sus vecinos de l'Horta Nord tampoco les preocupa el clima. "Luego iremos a comer y vamos a celebrar en las mil fiestas que hay en la calle. Vienes cansada de trabajar toda la semana, pero hoy se celebra hasta que el cuerpo aguante", confiesa la paternera con una cerveza en la mano para calentar el cuerpo en esta jornada tan inclemente.

Y de mucho más lejos vienen Laura y Juanma, ella de Elche y él de Murcia. Está es su primera mascletà en València (han visto alguna en Elche) y confiesan estar nerviosos ante el disparo masivo de pólvora. Su plan es algo más especial: aguantarán las cuatro gotas que a esta hora caen sobre València, irán al tardeo fallero y luego asistiran al concierto que Isamael Serrano ofrece esta noche. "Luego al hotel y mañana prontito de vuelta, porque tengo una niña pequeña que me estará esperando", cuenta ella.