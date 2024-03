Los deberes para las Fallas 2025

La política tiene sus trucos. Y por eso, cuando en un pleno municipal llega una propuesta "irrechazable" al equipo de gobierno de turno, lo que hace es darle una vuelta y presentar la "alternativa", añadirle un par de detalles y que sea o suene o como propia; mientras el partido de la oposición también se apunta el tanto. Así, todos contentos y el resultado es una declaración de intenciones que no pasa de eso: una declaración de intenciones.

Que al PP le sirve, le sirvió, en el debate, para sacar pecho del aumento de los servicios prestados en Fallas y al PSOE, que fue quien presentó la moción, reafirmarse en que ha "arrancado al gobierno de Catalá" el compromiso de llevar a cabo mejoras y asegurar que "el PP reconoce el caos" que hubo, según su opinión, en las pasadas fiestas.

En ningún momento, claro está, alguien del PP reconoció caos alguno, sino que fueron unas Fallas difíciles, en la que se mejoraron los servicios prestados respecto a años anteriores; es decir, comparando con los del último año del anterior equipo de gobierno, aquel tantas veces denominado "de Ribó y el PSPV".

A la hora de la verdad, lo que se sacó en limpio no pasa de ser más que una declaración de intenciones de hacer aún más cosas el próximo año. Todo obviedades Que es lo mínimo que se le puede pedir a los gobernantes en situaciones extraordinarias, pero sin nada en concreto más allá de eso: de intenciones obvias. Porque si se dice que se "reforzará la vigilancia", lo extraño sería lo contrario, que se plasmara en negro sobre blanco que "no se reforzará la vigilancia".

Se quedó fuera de esta particular fiesta Compromís, porque el PSOE, los proponentes, dijeron que lo que planteaba Pere Fuset no venía a cuento en este particular decálogo y el PP no le dio ni un metro.

Lo que quería Compromís

¿Qué quería el anterior edil de Fiestas? Pues incluir otra vaguerdad: "recuperar la Mesa de Diálogo con los Artistas Falleros", esa cuya paternidad es suya y que ha quedado orillada, en busca de soluciones a la viabilidad del oficio; algo un poco más específico, como cambiar mojiterías y parrillas por más ayudas municipales, y totalmente concreto: salir de ahí ya teniendo claro que, el próximo año, las carpas no se instalarán hasta después del PreFallas, el miércoles 12 de marzo.

Este último tema traerá debate en el futuro; pero si así fuere, que el fin de semana del 9 y 10 de marzo no habrá carpas -para no tenerlas inutilizadas cinco días-, la instalación de las mismas no será el 12 sino, en todo caso, desde el lunes 10.

En el debate, la concejala socialista Nuria Llopis se mantuvo en que "los errores hay que corregirlos" y "trabajar más", mientras que el PP sacó en réplica a la escuadra combinada: Santiago Ballester (Fallas), José Luis Moreno (Patrimonio) y Carlos Mundina (Limpieza) para replicar que las cosas han mejorado y seguirán mejorando.

En esencia, la declaración de intenciones sobre lo que se hará dentro de once meses y medio, se reduce a eso: intenciones.