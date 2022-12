Como en anteriores ediciones, la empresa municipal Idea’t recompensará a la clientela con un 25% más del importe por el que adquiera, es decir, si una persona la compra por un valor de 400 euros (que es el máximo), la firma le gratificará con 100 más, por lo que recibirá una tarjeta de 500. El consistorio destina a la iniciativa 350.000 euros, por lo que se moverá 1,7 millones en compras.

«La ‘Tarjeta +25’ consigue que, comprando en los comercios locales, ganemos todos: establecimientos y consumidores. Apoyando a los comercios y locales hosteleros de Torrent, apoyamos a la economía local, respetamos el medio ambiente, consumimos productos de gran calidad, cuidamos nuestra salud y recibimos un trato amable y personalizado», destaca la concejala responsable, Marina Olivares.

Las asociaciones del sector del comercio y la hostelería en Torrent aplaudían hace semanas la nueva edición de la tarjeta, que fue pionera a raíz de la crisis sanitaria, aunque en algunos sectores se ha lamentado que se haya retrasado tanto, ya que al abrirse el plazo para pedirla el 22 de diciembre y necesitarse unos días para tenerla, no se ha podido utilizar para las compras de Navidad ni tampoco para las cenas de empresa o amistades propias de estas fechas. No obstante, la finalidad va más allá de esta campaña y pretende fidelizar las compras en la ciudad todo el año.

Xirivella: los bonos de comercio no han podido usarse para Navidad

El Partido Popular de Xirivella ha criticado que, a falta de dos días para Navidad, los bonos de consumo para Xirivella no están en funcionamiento, a pesar que caducan en Reyes, lo que ha impedido usarlos en la primera fase de la campaña. «El gobierno de Michel Montaner está ya agotado y es incapaz de sacar adelante cualquier iniciativa de apoyo al comercio local. No lo ha conseguido en estos últimos años y por eso los pequeños empresarios ya no tienen ningún aliciente para colaborar con el ayuntamiento», critican, y ponen como ejemplo que «tan solo solicitaron adherirse 26 comercios locales y se ha respondido afirmativamente a 21 de ellos.

Por su parte, fuentes del gobierno local indican las dificultades de tramitación administrativa que tiene hoy «cualquier iniciativa» y también la sobrecarga de trabajo del funcionariado, como causas del retraso