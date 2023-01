La Fira de Sant Sebastiá de Silla va tornar després de dos anys d'aturada motivada per la pandèmia i ho ha fet en gran. El fred no va impedir que centenars de visitants ompliren la zona ocupada pels més de 90 estands. Esment a part l'espai gastronòmic, on associacions i falles no van donar a bast a oferir les millors tapes des de les seues casetes. Però si hi ha alguna cosa que s'ha demostrat amb aquesta 22 edició, és que ha consolidat la seua presència fora del municipi.

“Enguany ha vingut moltíssima més gent de fora. No sols de la comarca, de poblacions com Catarroja, sinó també d'Almussafes, de Sueca, i la clau és al tren, ja que la majoria triava aquest mitjà de transport aprofitant els preus assequibles”, assenyala l'alcalde de cadira, Vicente Zaragozá, que admet estar molt satisfet d'una *Fira que “ha superat les nostres expectatives”. El primer edil afirma que les novetats per les quals va apostar el consistori en l'organització d'aquesta Fira han donat els seus millors el seu fruits. “L'ampliació de la fira d'atraccions ha fet que moltes famílies de fora de Silla vengen fins ací”, explica Zaragozá, però sobretot el gran èxit ha estat en la Fira de la tapa. “Decidim amenitzar aqueixa zona amb Dj’s i ha sigut un gran èxit, una de les casetes ens va assegurar que en un matí ja havia facturat igual que en tota la Fira de l'última edició que es va celebrar en 2020”, assenyala l'alcalde, que també va voler destacar la presència del President de la Generalitat Ximo Puig, I és que la presència de gent durant tot el dia, també als matins, ha sigut una de les notes més destacables també des de Aesi, l'associació de comerços de Silla que comptava amb diversos associats amb estands. “El dissabte al matí hi havia moltíssima gent, això no passava en altres edicions. Tots els negocis que han exposat estan molt contents amb els resultats, una gran alegria tenint en compte d'on venim i els esforços realitzats per superar la crisi”, explica la presidenta, Mar Navarro Participación ciutadana Altres de les novetats enguany ha sigut la presència de tres casetes en la Fira destinades a l'elecció del millor projecte per a remodelar el Parc de l’Estació en col·laboració amb el Col·legi d'Arquitectes de València. “És una cosa que ha funcionat molt bé. La gent s'ha interessat a conéixer els projectes que opten i segur que repetim aquest procés de participació ciutadana en altres edicions”, assenyala Zaragozá. La Fira va acabar amb els actes en honor a Sant Sebastiá amb la processó de les cambreres de la ciutat , la missa i el Ball dels Porrots que també va omplir la *Plaça del *Poble.