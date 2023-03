Contraofensiva de fichajes de Ciudadanos al PP

Ciudadanos de Moncada ha anunciado que en las próximas fechas pondrá al frente de su programa económico a Juan Pedro Lucha, exconcejal de Hacienda con el Partido Popular. Con este son siete los fichajes que el partido liderado por Jesús Gimeno anuncia en pocos meses, todos ellos procedentes del PP, un trasvase que contrasta con la tendencia mayoritaria en muchos municipios, donde el Partido Popular está absorbiendo a los ediles desencantados con el partido de Patricia Guasp.

Así, antes de Lucha habían recalado en Ciudadanos de Moncada Concha Gea y Juan Pedro Hortelano, dos exmilitantes históricos del PP de Moncada. La primera, de hecho, compartió militancia en el Partido Popular con el propio Gimeno –ella al frente de Educación y él como edil de Deportes–. Seguidamente, tras Gea y Hortelano se sumaron al partido naranja los expopulares Miguel Picher, Vanessa Navarro, Neus Lluesma y José Vicente Cervera, todos ellos ajenos a las disputas internas que en los últimos años se han venido desarrollando entre entre distintas facciones del PP.

Y ahora es Juan Pedro Lucha quien da su apoyo al partido liberal, un hecho que Jesús Gimeno asocia al atractivo de su candidatura: “Que se siga sumando gente al proyecto denota que nuestras ideas para Moncada ilusionan y son factibles”, defiende Gimeno, a la vez que destaca “la dilatada carrera de Juan Pedro como un activo muy importante para el proyecto de CS”.

El diputado provincial recuerda que “cinco de los nuevos nombres han sido concejales con el PP, por lo tanto conocen el funcionamiento del ayuntamiento y tienen experiencia de gobierno”. En este sentido, declara, “CS está sumando ilusión y experiencia tal y como dijimos que haríamos”.

No obstante, Gimeno puntualiza en conversación con Levante-EMV que no todos ellos irán en la candidatura –“de lo contrario media lista sería del PP"– y añade que su partido seguirá “recogiendo el desafecto” en otros grupos de Moncada: “En próximas fechas anunciaremos incorporaciones de antiguos afiliados al PSOE que no están contentos con la gestión de Amparo Orts”, anticipa el político liberal.

Antecedentes

El reguero de bajas en el PP se produce después de tres años convulsos en la agrupación municipal. Así, en octubre de 2020, la entonces presidenta de la agrupación, María Jesús Martínez, presentó su dimisión por la maniobra de los otros tres concejales populares para apartarla de la portavocía del grupo municipal. Uno de ellos era Vicente Valverde, actual candidato a la alcaldía por el Partido Popular.

Un año después, el partido se embarcó en una tentativa de congreso local –nunca celebrado– al que tanto la citada Concha Gea como Víctor Gallego acudieron con planteamientos radicalizados y cruces de acusaciones públicas. Aquel proceso no se terminó de cerrar y el PP había llegado a la antesala de estas municipales sin un candidato claro.

Finalmente, será Vicente Valverde quien encabece la lista popular y lo hará, una vez más, precedido por la polémica. Su propuesta se ratificó días después de haber publicado su candidatura sin aún contar con el respaldo oficial del partido, algo que no sentó muy bien a un sector crítico del partido popular de Moncada.