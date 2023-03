Para Compromís per Xirivella, las quejas contra el alcalde de Xirivella, Michel Montaner, realizadas por el equipo de Servicios Sociales del municipio “están plenamente justificadas”. El partido nacionalista se posiciona de este modo en la denuncia que el área de Servicios Sociales trasladó, a través de Levante-EMV, sobre lo que consideran un “abandono del departamento por parte del gobierno municipal”, algo que le ha llevado a perder 180.000 € del contrato programa de la Generalitat, equivalente a cerca de siete profesionales. “La situación de este departamento es muy preocupante”, añaden desde Compromís.

En este sentido, el partido nacionalista indica que la reunificación de dos departamentos con culturas de trabajo diferentes siempre es un reto para la Administración pública y para la empresa privada, y señalan que el gobierno debería haber explicado mejor el funcionamiento del nuevo departamento que suma profesionales del área de educación y de la de servicios social. «Cuando hay problemas no se puede mirar hacia otro lado, o pensar que se resolverán solas, hace tiempos que había un malestar de fondo y no se le ha prestado atención», alerta Ricard Barberà, portavoz de Compromís en Xirivella.

Para Compromís, atendiendo a las indicaciones dadas por escrito desde la Secretaría Autonómica de atención primaria y servicios sociales al ayuntamientos, la interpretación del Ayuntamiento sobre la contratación del personal hasta 2024 es errónea. Todas las figuras profesionales tendrían que haber sido contratadas a fecha de 30 de diciembre de 2022 y las plazas incorporadas en plantilla a fecha de 30 de diciembre de 2024. La subvención, que comprende el 92% de la base salarial, se evalúa año por año tanto la parte de personal como la de programas y servicios. “En 2022 Xirivella ha renunciado a 180.000€ de contratación de profesionales por falta de implicación y voluntad política”, señalan en Compromís.

"El organigrama como excusa"

Según los valencianistas definir el organigrama o la estructura del departamento no puede ser la excusa por no cumplir con el programa marco al que se ha adherido el Ayuntamiento. Así, por ejemplo, el Manual de Organización y Funcionamiento de los servicios sociales de atención primaria (MOF) define claramente las funciones que tiene que cubrir los diferentes perfiles de profesionales que quedan adscritos al departamento.

«La excusa de falta de espacio es una broma de mal gusto», añaden en Compromís, recordando que desde el 2020, y como consecuencia de la COVID19, tanto en la Administración como en la empresa privada se implantaron formas eficientes de teletrabajo. “En el caso de los y las profesionales de los Servicios Sociales de Xirivella, tienen, además, de una parte administrativa compatible plenamente con el teletrabajo una componente importante de trabajo de campo con visitas domiciliarias, incluyendo las de valoración de la dependencia a domicilio, que permitiría liberar parte del espacio físico de trabajo mientras se dé una solución definitiva», explica Ricard Barberà, que, además de Alcalde de Xirivella, fue regidor de Servicios Sociales en la pasada legislatura.

Respecto a las declaraciones que ha hecho en prensa la candidata del PP de Xirivella, Barberà también se muestra crítico: «Me alegro que por fin la candidata del PP se interese por los Servicios Sociales, después de toda una legislatura ignorándolos, pero la realidad es que no sabemos cuál es su propuesta de solución. Sus declaraciones no aportan nada». Para el portavoz de Compromís «los Servicios Sociales existen también fuera de campaña.