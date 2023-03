El Ayuntamiento de Meliana ha instalado una nueva zona de emergencia dentro de sus sistema de recogida de basura puerta a puerta. Se llama así a la isla con contenedores que tiene como fin, tal y como su nombre indica, ser usados en situación es de emergencia cuando no se ha podido bajar el cubo correspondiente al tottem o se ha dado alguna circunstancia especial que ha generado un mayor volúmen de residuos.

Hasta ahora solo había una zona con contendores en el polígono, que no daba a basto y por ello, el consistorio ha tenido a bien implantar otra en la confluencia de la avenida Constitución y la calle Rey Jaume. Una medida que ya anunció el alcalde Josep Riera, cuando hizo balance del primer mes del nuevo sistema, argumentando que era para cubrir las dos grandes zonas de la localidad. Ahora mismo ya hay dos áreas cerradas, la primera del polígono de la Cerrada y esta segunda, justo a las zonas de recogida A y B, las ubicadas en los extremos norte y sur del casco urbano y las que concentran más población.

Los detractores de este sistema a puerta a puerta, que siguen protestando con pancartas en sus balcones y no haciendo uso de los cubos de separación de residuos pertinentes, afirman que es una muestra más de que el puerta a puerta no funciona, desde que se implantara el 28 de noviembre..

En ese sentido, el alcalde de Meliana, Josep Riera, ha aclarado que estas áreas son espacios de acceso restringido que se pueden utilizar en aquellos casos en que no se ha podido hacer uso del servicio ordinario de recogida puerta a puerta” . El primer edil advierte que ahora mismo se encuentran abiertas para facilitar el proceso de adaptación en el cambio del sistema de recogida, pero "más adelante, las áreas se cerrarán y se accederá por medio de una tarjeta. Todo con el fin de que se haga un buen uso".

Renovación

Aparte de esta nueva área de emergencia, Meliana ha presentado la incorporación de dos de los cuatro camiones nuevos que forman parte de la adjudicación a la empresa Sociedad Agricultores de la Vega-SAV. Falta para incorporar los dos camiones nuevos más pequeños.

Cómo explica Josep Riera, alcalde de Meliana: “Tal como especificamos en los pliegos de la licitación, el servicio de recogida contemplaba cuatro camiones, de dos tamaños diferentes, para poder recoger las cuatro fracciones de residuos (orgánico, papel y cartón, envases ligeros y resto) de acuerdo con las tres zonas en que se ha dividido el municipio y los correspondientes calendarios previstos. Además de adaptarse a la trama urbana y a los recorridos de recogida”. Ahora ya están trabajando los dos camiones de más capacidad, que incorporan todos los complementos y extras necesarios para un funcionamiento eficaz y seguro del servicio.

En este sentido, Javier Puertas, técnico del Departamento de Proyectos de Medio Ambiente de SAV, y responsable del contrato de Meliana, detalla: “Hemos tenido que hacer frente a una situación complicada en el suministro de los camiones, pero finalmente los estamos pudiendo incorporar ya al servicio, y esto se notará en una mayor eficacia y eficiencia. Se trata de unos camiones muy completos que facilitan mucho el trabajo de los operarios y de los conductores”. Los motivos del retraso, como en muchos ámbitos económicos y productivos, han sido primero la pandemia y, después, la guerra de Ucrania, que han condicionado la fabricación por pedido previo y retrasos por la falta de componentes y de piezas para la equipamiento final. En las próximas semanas se recibirán los dos camiones que faltan.

En la presentación de los vehículos han participado el alcalde, la técnica de medio ambiente municipal y el personal de *SAV, que han explicado las prestaciones y el funcionamiento de los dos vehículos.