“Precaución. No toque las orquídeas. La planta no es tóxica, pero el dueño está loco.” Este fue uno de los carteles que adornaban el recinto comercial. Burjassot celebró este fin de semana, en el Antiguo Mercado Municipal, la tercera edición de la Feria de la Orquídea y Otras Plantas. Entre “esas otras” no faltaron petunias, begonias, cactus y bonsáis. Organizado por la asociación sin ánimo de lucro Amics de les Orquídies de Burjassot (AOB), con la colaboración del Ayuntamiento a través de la empresa pública Cemef, el encuentro reunió un total de 21 expositores llegados de la comarca –l’Horta– y de otros lares. De fuera acudieron tres de Portugal, uno de Sudáfrica, otro de Brasil y tres de Ecuador.

El presidente de AOB, Tomás Martínez, destacó el “éxito de participación” y la “gran afluencia de público”. También dijo que, “aunque las orquídeas no son plantas baratas, la gente se las está llevando a capazos”. Además del mercadillo floral a lo largo de tres jornadas –viernes, sábado y domingo–, la III Feria de la Orquídea incluyó charlas y talleres sobre los distintos medios de cultivo, trasplantes y uso de productos fitosanitarios.