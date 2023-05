Els inicis en els anys 70 foren durs, però actualment la música en valencià està consolidada i les noves plataformes digitals poden ajudar a difondre-la encara més. Així ho valora el líder d’Al Tall, Vicent Torrent, i així ho va expressar en la seua intervenció en la capital de l’Horta Sud, en el moment de rebre el premi Quico Moret 2023 que atorga l’Institut d’Estudis Comarcals.

L’acte es va desenvolupar en la Sala Cívica de l’Antic Mercat amb la presència de l’alcalde de Torrent, Jesús Ros; el seu homòleg de Picanya, Josep Almenar, i el president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Francisco Cabanes, així com regidores i regidors de nombrosos municipis. També les organitzacions comarcals i associacions locals varen donar suport a la festa. Presentava l’acte la delegada de Levante-EMV en l’Horta, la periodista Laura Sena i el cantautor Juanjo Pérez va posar la música en directe interpretant tres temes propis i una versió del grup Al Tall.

Enguany l’Ideco ha concedit el seu premi de major trajectòria a Vicent Torrent, tant per la tasca investigadora en la fonoteca valenciana com pel paper que ha desenvolupat el grup Al Tall. El músic, que ja dona nom a l’Auditori de la ciutat amfitriona i va rebre en Torrent un premi Carta Pobla, va rebre emocionat el guardó i va reconéixer que els reconeixements que venen de la societat civil són més especials.

I el guardó Carmen Valero es va atorgar a la directora d’orquestra paiportina Beatriz Fernández Aucejo, que en els últims anys ha estat al davant de nombroses formacions internacionals, qui no va poder assistir per estar treballant en l’estranger i va delegar en el seu marit, a més d’enviar un agraïment en vídeo.

Finalment, es va fer públic el premi d’investigació, que ha anat a parat al catarrogí Enric Monforte pel seu treball sobre la pilota valenciana en la comarca entre 1900 i 1975. L’expert va explicar que l’Horta Sud i especialment Catarroja varen viure un període d’esplendor de la pràctica de l’esport autòcton, que tenia gran presència en el carrer. Monforte va explicar que, en l’actualitat, impera altre model a través de les escoles locals i municipals.

«Som Horta Sud»

Les intervencions més institucionals varen remarcar en la festa el fet que l’Ideco estava celebrant la primera gala després del reconeixement oficial de l’Horta Sud com a comarca i l’erradicació del topònim «Horta Oest» per part de la Generalitat Valenciana. Una campanya en la qual també va estar implicat l’Institut. Per la seua banda, el president, Josep Tarazona aprofité el seu discurs per a anunciar el Congrés d’Història de l’Horta Sud, que tindrà lloc en tardor en el Castell d’Alaquàs.