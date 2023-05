El Partido Popular de Llocnou de la Corona celebró la presentación de la candidatura para los próximos comicios del 28 de Mayo, así como la presentación a los vecinos y vecinas del municipio, los proyectos para la próxima legislatura, y donde se realizó un balance de la acción del gobierno local durante estos últimos 4 años, “con el mitin más grande del pueblo más pequeño de España”.

El acto, al que acudieron decenas de vecinos del municipio, los candidatos populares de los municipios de Catarroja, Sedaví, Benetússer, Alcàsser y Beniparrell, así como los alcaldes de Alfafar y Massanassa, Juan Ramón Adsuara y Paco Comes, quienes participaron en el acto destacando: “la calidad humana de Paqui y el buen trabajo desarrollado durante estos últimos cuatro años al frente de la alcaldía de Llocnou de la Corona, donde se ha convertido en todo un referente para el resto de alcaldes y alcaldesas de nuestra comarca”.

La candidatura del Partido Popular está encabezada por la actual alcaldesa del municipio, Paqui Llopis, y le siguen en la lista sus actuales compañeros de corporación, Rubén Molina, Pepita Alapont y Nicolás Pérez, quienes han ostentado distintas responsabilidades en el gobierno municipal junto a Llopis en la presente legislatura, cerrando la candidatura en esta ocasión la vecina de la pequeña localidad de L’Horta Sud, Rosa Palmero.

Según ha señalado la candidata popular a la alcaldía de Llocnou de la Corona, Paqui Llopis, que mediante esta candidatura ha querido: “reconocer el trabajo y gran dedicación de todos sus concejales en este mandato, que sin duda ha estado marcado por la crisis del COVID-19 y pese a las numerosas dificultades hemos sido capaces de sacar adelante diversos proyectos de gran envergadura, como ha sido la peatonalización integral y eliminación de barreras arquitectónicas en toda la población”.

La alcaldesa, Paqui Llopis, fue desgranando uno a uno los proyectos para la próxima legislatura: “donde lejos de ser una lista de promesas vacías, es un contrato con todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Llocnou de la Corona declarado”, destacando entre estos la exigencia a la Generalitat Valenciana de la implantación de un punto de asistencia sanitaria en el municipio, la creación de un servicio de policía local propio a través de la firma de convenios con otros municipios, la remodelación integral del edificio del Ayuntamiento para ofrecer nuevos espacios y servicios, la continuación de la política fiscal de bajada de impuestos, la implantación de un servicio de fisioterapia para las personas mayores y en situación de dependencia, el fomento de la rehabilitación de viviendas para nuevas familias jóvenes, así como la creación de una bolsa de empleo y la incentivación de implantación de nuevas actividades económicas en el municipio.

P. Llopis señaló durante su intervención que: “Seremos un pueblo pequeño en metros cuadrados, pero somos un pueblo honesto, valiente y solidario y es por eso que quiero continuar los próximos años a servir a Llocnou, siguiendo siendo vuestra alcaldesa 4 años más”.

La alcaldesa, Paqui Llopis, señaló: “Nací, crecí, formé mi familia y vivo en Llocnou de la Corona toda mi vida. Desde niña me han enseñado en mi casa a amar nuestro pueblo, ya que Llocnou es mi hogar, y he visto como ha evolucionado, como se ha enfrentado a muchos retos y dificultades, por eso siento que la mejor manera de devolveros todo lo que me aportáis y el cariño que me regaláis es continuar siendo vuestra alcaldesa, por lo que representa y porque quiero continuar trabajando por todos y cada uno de vosotros y para vosotros”.

Paqui Llopis, concluyó su intervención pidiendo la confianza y el apoyo: “a esta candidatura que no va en contra de nadie, si no que solo esta a favor de Llocnou de la Corona, porque estoy convencida de que todos juntos podemos continuar haciendo de nuestro pueblo un lugar maravilloso donde vivir y convivir”.

El acto concluyó con la interpretación del himno de la Comunitat Valenciana, y con una merienda en la plaza para todos los asistentes.