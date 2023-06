Tomando al pie de la letra el acuerdo alcanzado por PSOE, Compromís y EU para propiciar el mayor número de pactos de gobierno en los ayuntamientos valencianos, las formaciones progresistas de los consistorios de l’Horta apuran las últimas negociaciones para tratar de unirse y desbancar al Partido Popular en aquellos lugares de la comarca donde la formación conservadora es la fuerza más votada pero carece de mayoría, como sucede en Albalat dels Sorells, Bonrepòs i Mirambell, El Puig de Santa Maria o Vinalesa.

En Albalat dels Sorells, la suma de Compromís (4) y PSOE (2) da como resultado una mayoría que evita la llegada del PP (5). Ambas formaciones mantienen contactos y muestran su voluntad de pactar, en lo que sería la reedición de los últimos ocho años, pero la renuncia de la alcaldable socialista Yolanda Sánchez está ralentizando el avance de las negociaciones a tan solo dos días del pleno de investidura.

En Bonrepòs i Mirambell, el Partido Popular fue la fuerza más votada con cinco ediles, pero el pacto PSOE (4) y Compromís (2) permitiría a la socialista Raquel Ramiro seguir al frente del consistorio. Desde ambos partidos se muestran cautos pero admiten que «estamos trabajando en ello» e incluso deslizan que este jueves (Compromís tiene fijada una asamblea) podrían anunciar el acuerdo definitivo, que pasaría por un gobierno bipartito, tal como hicieran ya en el mandato 2015-2019. En la pasada legislatura, los valencianistas se quedaron fuera pero apoyando a los socialistas y consensuando los temas de calado.

En el Puig de Santa María, PSOE (5) y Compromís (2) también están abocados a entenderse en los dos días que restan hasta el sábado si no quieren que el Partido Popular (6) regrese al consistorio como fuerza más votada, después de que los socialistas perdieran la mayoría absoluta el pasado 28M.

Por último, el alcalde de Vinalesa, el socialista Javier Puchol avanza que sigue en conversaciones con el único concejal de Compromís para repetir el acuerdo de los últimos cuatro años y mantener el gobierno progresista. En el municipio de l’Horta Nord ambas formaciones suman seis regidores, superando los cinco del PP, que aventaja a los socialistas por solo 125 votos.

Sintonía de la izquierda en Alboraia

Además de los cuatro municipios anteriores, las negociaciones para sellar acuerdos de gobierno también se suceden en Alboraia y Massamagrell, aunque con circunstancias muy diferentes. Si en el pueblo de la chufa se daba por segura la continuidad de Miguel Chavarría como alcalde (PSOE) aunque fuera en minoría, el futuro de la vara de mando de Massamagrell sigue pendiente de un hilo.

Pese al crecimiento de votos logrado por el popular Modesto Muñoz (7), ser segunda fuerza y no tener socios suficientes para un pacto (Vox tiene dos y Alboraia Actúa, otro), daba cierta tranquilidad a Chavarría, que seguiría al frente aunque fuera con una minoría de siete. Pese a todo, el alcalde socialista tiene avanzado un acuerdo con Compromís, ambos suman diez ediles, que podría alcanzar la mayoría de once con el apoyo de Alboraia Actúa. «Este miércoles o jueves, el partido debe decidir su nos adherimos», afirma Vicente Martínez, concejal de la formación independiente y exregidor de Ciudadanos. Unidas Podem ha declinado unirse al no respetarse líneas que considera rojas, como el asunto Vinival.

El cortejo a Veïns per Massamagell

En Massamagrell la fumata blanca puede producirse en cualquier momento, aunque el sentido del viento es impredecible. La formación independiente Veïns mantiene la noche de este miércoles una reunión con el Partido Popular, minutos después de hacer lo propio con el PSOE. Sus dos ediles son la llave para lograr la mayoría, ya sea de izquierdas (con PSOE+Compromís) o de derechas (PP+Vox). Veïns ha mantenido tres reuniones formales con PSOE y PP, y la intención de los independientes y de socialistas o populares es dejar cerrado hoy el posible pacto de gobierno.