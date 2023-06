Un total de 9 municipios de los 23 que hay en l’Horta Nord contarán en esta legislatura recién estrenada con nuevos alcaldes y alcaldesas, algunos recogiendo la vara de mando de sus compañeros de partido en un proceso de renovación interna y buena parte de ellos subidos a la ola de cambio que inundó el pasado 28 de mayo la Comunitat Valenciana. Un ejemplo de ello es el popular Arturo Ros, que en Tavernes Blanques vuelve ochos años después de perder la alcaldía en favor de la izquierda.

“Estoy aterrizando”. Con esta recurrente metáfora define el popular José María Musoles sus primeros días como primer edil del Ayuntamiento de Godella, a los cuales se ha enfrentado con una agenda cargada de actos. “Como nuevo alcalde he asistido al concierto de una falla de Godella por su 50 aniversario, fui al Besamano a la Virgen de los Desamparados con la Junta Local Fallera y asistí al cierre de del festival Godejazz”, explica el nuevo alcalde del municipio de l’Horta Nord.

Ya liberado de sus obligaciones culturales, Musoles explica que su primer día en consistorio es de “toma de contacto” para organizar el trabajo con su equipo, al que reunirá de cara a decidir las medidas prioritarias: “Queremos empezar a ver el expediente de la piscina para abrirla lo antes posible, resolver algunas infraestructuras locales, sacar adelante el hogar del jubilado y, tal como prometimos, revisar la situación económica para poder reducir el IBI”, adelanta el político del PP, que compatibilizará el nuevo cargo con sus obligaciones como abogado.

Otro letrado asume desde el sábado la alcaldía de Almàssera, el también popular Emilio José Belencoso, que en su primera tarde como primer representante visitó varias hogueras de San Juan organizadas por las fallas del municipio. Belencoso explica que su equipo ha empezado a trabajar en dos cuestiones estacionales, la contratación de la escuela de verano y la piscina, esencial en estas fechas, y algo menos vistoso pero igualmente importante: “Ahora el trabajo consiste en incoar expedientes de contratación, porque calculo que un 70% están caducados, y es un proceso que no se ve pero hay que hacerlo”, detalla.

Volver a sentarse para pactar áreas

En El Puig la designación de Vicent Porta como alcalde para los dos próximos años fue tan in extremis, tras pactar con el PSOE la alternancia de la alcaldía apenas doce horas antes del pleno de investidura, que la primera tarea dentro de su estreno es precisamente volver a sentarse con su socio de gobierno para pactar las áreas que llevará cada concejal -5 del PSOE y 2 de Compromís-. “Eso es lo primero que tenemos que hacer, pero no habrá problema, lo tenemos prácticamente claro”, señala Porta, mientras se encontraba junto a su socio de gobierno, Marc Oriola, recorriendo las diferentes dependencias municipales para presentarse.

La alcaldesa socialista Marta Ruiz, en cambio, ya es conocida por todos en Albuixech. Tal y como ella dice, estos últimos cuatro años ha estado en el gobierno junto a José Vicente Andreu, exalcalde socialista y que se ha retirado: “Sobre todo en los dos últimos años ya se ha ido apartando y dándome a mí más protagonismo para hacer un relevo más natural”.

Ruiz afirma que su primera tarea es ocupar su nuevo despacho y decorarlo, “me siento rara subiendo ahora al segundo piso” , y una vez asentada “quiero dejar ya finiquitada la programación de fiestas, área de la que me hago cargo personalmente. Aunque son en agosto, aún me falta alguna orquesta por contratar y algún que otro evento y quiero dejarlo ya todo cerrado, que luego vienen elecciones y vacaciones y no se puede hacer prácticamente nada”. Organizar el próximo pleno, donde se presente el nuevo gobierno y donde se sorteen las mesas electorales de cara al 23-J es otro de los asuntos a los que se va a dedicar esta primera semana al frente del gobierno de Albuixech.

También en l’Horta Nord, Jaume Martínez se estrenó en la alcaldía de Alfara del Patriarca, que ostente en minoría ta son llegar a un acuerdo con Compromís, “con lo típico que supone cualquier traslado y llegada a un nuevo cargo, que no es más que el cambio de claves de acceso, nuevo correo, traslado al despacho...”, señala.

Eso sí, este lunes por la tarde ya realizó su primer acto como máximo representante al inaugurar una exposición en el Castell llamada “Mirades amb veu”. “En la muestra se exhiben las creaciones de los alumnos participantes en el Taller ‘ExpresArte’. Igualmente iba a ir porque es una iniciativa promovida por el área de Cultura y Educación que dirigía yo como concejal, pero bueno, esta tarde sí iré en calidad de alcalde a inaugurarla”.

Martínez también afirma que esta semana quiere rematar los pocos flecos que quedan para cerrar el programa de las fiestas patronales que se celebrarán en agosto, y tampoco se cierra a “seguir negociando" un posible pacto de gobierno con Compromís. Aunque en la investidura se abstuvieron y afirmaron que estarían en la oposición yo sigo con la mano tendida”, señala.

"Llevo todo el día apagando fuegos"

Algo más al sur, Gorka Gómez se ha sentido un poco bombero en sus primeras horas como alcalde de Rocafort. “Llevo todo el día apagando fuegos”, asegura el primer edil. “El anterior equipo de gobierno había comunicado que hoy se abría la piscina municipal, pero nos hemos encontrado que la piscina pequeña estaba sin pintura y agrietada y la grande se ha embozado, con lo que nos ha tocado llamar a Aguas de Valencia para solucionarlo”, explica el político del PP sobre un problema que espera tener solventado este mismo viernes.

De este modo, sin mucho más tiempo para maniobrar, Gómez ha intentado ponerse al día en liquidaciones, proyectos y subvenciones pendientes para “aligerar el atasco en Urbanismo”. “Me voy a reunir con el equipo de gobierno para plantearles la situación de cómo están las cuentas y ver prioridades, pero de momento lo primero será terminar todo lo que se inició con el remanente de tesorería antes del 31 de diciembre, como es la remodelación de la Casa de la Cultura, la fase dos en las obras sobre aceras y calles y el cerramiento de los paelleros municipales”, detalla.

Por último, en Massamagrell, Pilar Peris (PP) ha declinado valorar sus primeras horas como alcaldesa más allá del clásico “estamos hoy intentando ponernos al día”, de modo que la dirección de un mandato que compartirá con Veïns per Massamagrell (se turnarán la alcaldía) seguirá siendo una de las dudas por resolver en el contexto de l’Horta Nord.