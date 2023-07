¿Qué valoración hace de sus primeros días como alcaldesa?

Estoy medio aterrizando. La entrada ha sido complicada, también por una situación personal difícil. De momento me estoy poniendo al día con las claves, conociendo al personal, firmando algunos documentos que tienen que salir adelante, etc. Lo bueno es que el equipo del ayuntamiento es fabuloso.

¿Se han encontrado muchos expedientes paralizados?

En principio está todo bien, estamos empezando y todo lo que estaba pendiente lo hemos ido sacando. Vamos a decir que la transición ha sido dulce.

¿Qué medidas de calado te gustaría emprender en esta legislatura?

Massamagrell tiene un problema de mantenimiento tanto en las vías públicas, parques, zonas verdes e instalaciones. Creo que hay que incidir en eso. Queremos también reducir los impuestos, crear un servicio de acompañamiento médico-hospitalario y la farmacia a domicilio para nuestros mayores. Un nuevo hogar de jubilados, casa de la música y reformar las instalaciones deportivas como la piscina cubierta o el campo de fútbol, así como la construcción de un nuevo Centro de Salud con más especialidades. Son inversiones que queremos abordar en estos años.

Pretenden solucionar todos los desperfectos en 48 horas, parece un plan ambicioso…

Es algo que hay que poner en marcha, llevo años diseñando protocolos y gestionando recursos humanos fuera de la política, y con una programación y contando con el personal necesario será una realidad.

¿Para cuándo está previsto que se elimine el paso a nivel de Massamagrell?

Ximo Puig prometió en 2017 que solucionaría este tema que ya llevaba años en estudio, y 6 años después sigue sin estar hecho. Por la información que tenemos dicen que se iniciará en los próximos meses, pero aún no hemos podido hablar con la Conselleria debido a la situación de interinidad de la Generalitat. Estoy segura que con Carlos Mazón no esperaremos tanto.

Usted no estuvo en la oposición, ¿por qué la ficharon en el PP?

Yo llegué hace cinco meses al partido y en todo este tiempo he trabajado muy duro. Soy una persona bastante conocida en el pueblo, pertenezco a bastantes cofradías de la Massamagrell, de la Iglesia, soy de una comisión de Fallas, he sido la Clavariesa Mayor de este pueblo y soy una persona muy integrada en el ámbito social del pueblo.

Tienen seis concejales por solo dos de Veïns, pero se turnarán la alcaldía dos años cada partido. ¿Es un acuerdo desequilibrado?

A nosotros no nos preocupan los cargos, los ciudadanos de Massamagrell querían un cambio y esa era nuestra prioridad, independientemente de quién tuviera la alcaldía. Claro que somos los que más concejales aportamos a este equipo de gobierno y por tanto los que asumiremos más trabajo, y por ello también es lógico que ostentemos la máxima representación, pero no hemos exigido ninguna concejalía en concreto, porque lo que queremos es trabajar por y para Massamagrell.

¿Cómo consiguieron convencerles de que les dieran la alcaldía a ustedes y no al PSOE?

Todos queríamos un cambio, y eso pasaba por que el PSOE no estuviese gobernando, además aceptamos las propuestas de Veïns para llegar al acuerdo, anteponiendo los intereses generales a los particulares, no como otros, y eso facilitó el acuerdo.

Ustedes están ultimando un acuerdo de gobierno con Vox. A tenor de las declaraciones realizadas por este partido sobre la violencia machista o la política emprendida en Nàquera, ¿les preocupa que intenten su agenda ideológica?

Somos partidos diferentes y ellos tienen una visión diferente a la nuestra en este asunto. A nosotros lo que más nos preocupa es mejorar la gestión municipal en el mantenimiento de instalaciones, parques y vías públicas, que está muy abandonado, nos preocupa la atención a muchas asociaciones y entidades que están reclamando un mayor apoyo por parte del ayuntamiento, nos preocupa en definitiva mejorar la vida de nuestros ciudadanos.

¿Qué opina sobre su posicionamiento respecto a la violencia machista?

Creo que hay que hacer mucho trabajo en este asunto que afecta a las mujeres, las políticas de la izquierda no han mejorado la situación de las mujeres que sufren violencia machista, la fallida Ley del Solo Sí es Sí ha rebajado la pena a más de 1.000 agresores sexuales y ha tenido que ser modificada gracias al apoyo del PP.

En estos años se han puesto muchos recursos pero los resultados no son los deseados, siguen aumentando las agresiones machistas y nosotros vamos a incidir en estas acciones que eviten las agresiones a mujeres y que en caso de producirse tengan los recursos suficientes para afrontar su situación.

Si ellos quieren implantar otras medidas para evitar otras clases de violencia no estaremos en contra, pero no podemos negar una realidad que desgraciadamente existe y donde los poderes públicos tenemos que poner medios y recursos para acabar con ella.

¿Tiene buena sintonía con José Manuel Palancas (portavoz de Vox en Massamagrell)?

Yo tengo por costumbre llevarme bien con todas las personas. José Manuel Palanca es un concejal del ayuntamiento con casi 700 votos y esos vecinos me merecen todo el respeto, esperemos que entre todos sepamos apartar las diferencias sin imposiciones y resaltar lo que nos une más que lo que nos separa, dejando a un lado las diferencias insalvables y centrándonos en aquellos puntos que podamos tener en común. Y si él, como nosotros, tenemos que renunciar a algunas propuestas con las que no estemos de acuerdo habrá que hacerlo, porque no somos un gobierno de un solo partido, sino que debemos ser de tres, y eso implica ceder y renunciar, pactar y convencer, que es lo que esperan de nosotros los vecinos y vecinas.