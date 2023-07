La concentración convocada por el Ayuntamiento de Rocafort para condenar el último asesinato machista ha levantado ampollas entre distintos colectivos del municipio. El consistorio guardará un minuto de silencio este lunes a las 20 horas en recuerdo de la mujer asesinada por su pareja en Antella. La pareja había residido con anterioridad en el municipio de l’Horta Nord hasta que se trasladó hasta la localidad de la Ribera.

Así, la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Rocafort ha informado que a las 20:00h en la puerta del Ayuntamiento “se guardará un minuto de silencio por el asesinato de una mujer vecina de Rocafort”. El consistorio manifiesta “su total repulsa hacia este suceso y ruega a todos los vecinos y asociaciones de Rocafort su presencia en la concentración para mostrar el rechazo unánime frente a la violencia”.

Y es el texto de la convocatoria del gobierno rocafortano, liderado por el Partido Popular con el apoyo de Vox, el que ha soliviantado a entidades y colectivos de Rocafort. Por ejemplo, el Col·lectiu Feminista, quien se ha mostrado “horrorizado ante la tragedia”, con especial mención al hijo de 12 años “que estaba presente cuando esta barbarie recurrente de la violencia machista se llevó a su madre”. Por ello, el colectivo asegura que “iremos a la concentración de condena, como no podía ser de otra manera”.

"Es violencia de género, es violencia machista"

Pero la entidad ha aprovechado su comunicado de condena para insistir que “la violencia que ayer se volvió a manifestar brutalmente tiene nombre. No es una violencia como un accidente natural, sino que es una consecuencia de la opresión estructural que en nuestra sociedad sufren la mujeres. Es decir, es violencia de género, es la violencia machista que reclama un tratamiento y una prevención específica. Que necesita políticas de igualdad para evitar los resultados trágicos e irreversibles, como el asesinato de mujeres y menores, y también otras injusticias que resultan de la violencia machista y patriarcal”.

Por eso, el Col·lectiu Feminista de Rocafort afirma que “hay que cortar la violencia de género, hay que rechazar todas las complicidades sociales que la consienten o la impulsan. Es necesario que los hombres y mejeres trabajen para transformar la sociedad hacia la igualdad y el respeto”. Por ello, anuncian que acudirán la concentración de este lunes a “manifestar nuestro rechazo a la violencia machista y la solidaridad con todas sus víctimas”.

Por su parte, la Associació Veïns i Veïnes Antonio Machado de Rocafort ha compartido el comunicado del Col·lectiu Feminista y ha rechazado la falta de contundencia del consistorio en su comunicado hablando únicamente de ‘violencia’.

Ciudadanos: "No vamos blanquear las violencias"

La concejala de Ciudadanos Rocafort, Rosario Marco, hasta hace unas fechas la titular de Igualdad, ha anunciado que no acudirá a la concentración convocada por el equipo de gobierno porque "no vamos a jugar a blanquear las violencias. Aquí se ha producido un terrible asesinato que se llama, lo digo alto y claro, violencia machista. Este juego nos paree bochornoso y no vamos ajugar".