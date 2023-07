Lleva ya un mes en la alcaldía, ¿está siendo como esperaba?

En el momento que decidí presentarme, sabía donde me metía y además estos dos últimos años Pepe ya se había apartado y me iba dejando a mí más responsabilidad y dejandome a mí solventar los problemas de los vecinos, porque somos un pueblo, y no paran de pararte por la calle para contarte problemas menores como que se ha roto una baldosa, o se ha fundido una bombilla de la farola.

¿Cómo se metió en política?

He trabajado 18 años en una empresa privada, estaba afiliada a un sindicato y era miembro del comité, siempre he sido muy reivindicativa y peleona en defensa de nuestros derechos como trabajadores. Luego se me ofreció la oportunidad de entrar como concejala socialista, en en 2017 después de una dimisión y lo hice. Y ya la pasada legislatura continué también al frente de Cultura, Fiestas y Turismo. Ahora, además de alcaldía me encargaré también de Fiestas.

Sustituir a un alcalde que llevaba 16 años debe ser una papeleta...

Pepe es como mi segundo padre. Cuando él me pidió que apoyase la candidatura yo no le podía decir que no. Esta legislatura, como número dos, yo he sido su mano derecha. Me ha ayudado mucho, me ha abierto muchas puertas, me ha dado muchos consejos, y cuando nos dijo que no quería seguir, yo lo hablé con el concejal que iba de número tres, y le dije que si se quedaba conmigo de número dos yo tiraba para adelante. Además, el número tres y el cuatro también estuvieron conmigo en 2017 como concejales, y tiene gran experiencia municipal, y eso también me ayudó a dar el paso, no entrar a ciegas sino apoyada por gente con mucha experiencia. También, una de las condiciones que le puse a Pepe es que yo era alcaldesa siempre y cuando me dejara la RPT aprobada, porque es vital para un buen gobierno tener a todos los trabajadores contentos, empezando por la Policía, Brigada, técnicos, y me siento muy respaldada.

Te has convertido en la primer mujer alcaldesa de Albuixech, ¿qué supone para usted?

Es un gran orgullo y me hace tirar para adelante. Yo de broma siempre les digo que ahora que he conseguido la vara de mando, ya veremos cuando la suelto, pero la realidad es que eso de ser la primera mujer ya no me lo quitanadie, ya se va a quedar siempre en la historia del municipio. También ha sido muy importante tener el apoyo de la familia, de mi madre, mi marido y mi hijo, porque debo conciliar y de momento lo puedo hacer sin problemas.

¿Qué tipo de alcaldesa quiere ser?

Como hasta ahora he sido como concejala, con un trato cercano, día a día, y sin mirar ni color ni forma, que es lo que creo que me ha hecho ganar las elecciones.

¿Cómo lleva gobernar en coalición con Compromís?

Muy bien. Es verdad que cuando entré teníamos mayoría absoluta y era todo más fácil, pero elúltimo mandato ya estábamos en coalición y hemso estado muy bien, es verdad que debatismo y discutimos , pero su programa y el nuestro coincide bastante, porque conocemos las necesidades de la población, y teníamos claro que si debíamos pactar con alguien sería con ellos.

¿Qué proyectos quiere llevar a cabo estos cuatro años?

Es el nuevo colegio, que ya tenemos delgadas las competencias en el Edificant, y la ampliación del área deportiva en un gran complejo, cuyos trámites ya se iniciaron la pasada legislatura. Dentro del área deportiva queremos priorizar la piscina, porque está en alto y tiene filtraciones. También proyectos de asfaltado y mejora de calles con los fondos de cooperación de Diputación, con especial atención en la zona de polígono.

¿Qué acciones concretas ha planificado en el área industrial?

Nosostros, con apenas 4.000 habitantes, tenemos casi más gente trabajando en el polígono. Esto, que es bueno, también comporta una serie de problemas al nivel servicios, sobre todo por el tema de aparcamiento, ya que está muy mal comunicado y no hay transporte público. Así, nos han pedido un carril bici que conecte el pueblo con el polígono, y también queremos hacer una encuesta a las empresas para estudiar la opción de establecer autobuses lanzadera que lleguen hasta el tren o incluso al metro.

Los proyectos que pretendeis llevar a cabo dependen de organismos no municipales que ahora han cambiado de signo político, ¿cree que eso puede ser perjudicial?

Tenemos la esperanza que de Diputación nos siga inyectado los fondos de cooperación, porque en pueblos pequeños como Albuixech, necesitamos estas ayudas para llevar a cabo inversiones, que de otra forma no podríamos ejecutar. En cuanto a conselleria, el tema del colegio como ya tenemos delegadas las competencias, estamos tranquilos de que va a tirar para adelante.

Este cambio de signo político también se verá reflejado en la Mancomunitat de l’Horta Nord que de momento sigue presidiendo el exalcalde de Albuixech, ¿cree que puede cambiar la relación que se mantiene con otros muncipios?

Tenemos que trabajar y remar todos en la misma dirección, independientemente de las siglas, porque de ahí salen muchos servicios que favorecen a todos los pueblos de la Mancomunitat, como la basura. Yo personalmente tengo buena relación con todos, tanto del PP como de Compromís.

¿Cree que se mantendrá el gobierno socialista después de este domingo?

Tengo mis dudas. Yo quiero que gane el PSOE, por supuesto, pero no lo veo claro. Creo que Pedro Sánchez ha hecho bien en adelantar las elecciones, aunque dentro de nuestra propia agrupación hay gente que piensa lo contrario. La verdad es que después de perder la Generalitat y la Diputación, nos gustaría poder mantener el Gobierno de España. Y sino puede ser, pues llamaremos a las puertas que haga falta para defender lo mejor para nuestros vecinos.