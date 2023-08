Una jauría de perros de raza peligrosa cuyos propietarios poseen un chalé en la Canyada de la Sisca de Picassent tiene atemorizado a los vecinos de esta urbanización de casas diseminadas de la localidad de l’Horta Sud.

Según ha explicado esta mañana uno de estos vecinos, los canes se escapan con facilidad de casa, ya que sus dueños suelen ausentarse de ella a menudo, y recorren las calles y las parcelas agrícolas de la zona sueltos, sin vigilancia y sin ninguna medida de protección para evitar ataques a otros animales e incluso a personas.

Hoy mismo, a alrededor de las 07.00 horas, estos perros -que los residentes de la zona han identificado como de raza pitbull o similar- pasaban por delante de un chalé cercano al suyo en el que también había varios canes. Uno de ellos -un podenco de tamaño mediano- ha asomado el morro por la valla que protege la propiedad y en ese momento ha sido atrapado por uno de los miembros de la jauría con tal fuerza que lo ha sacado al exterior y allí ha sido atacado por el resto de animales hasta provocar su muerte.

"Ni cinco minutos"

“Yo estaba dentro de la casa y he escuchado que todos estaban ladrando y ya sabía que pasaba algo”, comentaba esta mañana a Levante-EMV el propietario del perro atacado por los pitbull. “Cuando he llegado he visto que el mío estaba fuera y que los otros estaban a su alrededor. Cuando por fin he podido recuperar el cadáver rodeado de un charco de sangre he visto que tenía todo el cráneo agujereado. No les habrá durado ni cinco minutos”, ha añadido.

Niños en la casa

Y no es la primera vez que esta jauría de perros potencialmente peligrosos provoca un suceso así en esta zona de Picassent. El pasado 21 de julio también entraron en otro chalé y atacaron a la mascota de sus propietarios.

“En este caso no llegaron a matarle, pero imagina que los niños que estaban dentro durmiendo hubieran salido en ese momento. ¿Qué hubiera pasado?”, se preguntaba el dueño del perro asesinado esta mañana.

A raíz de aquel primer ataque, los vecinos de la zona de la Cañada de la Sisca y el Realón se dirigieron al pleno municipal para mostrar su temor por la presencia incontrolada de estos perros peligrosos y para exigir que el ayuntamiento tomase medidas al respecto.

También han avisado en diversas ocasiones a la Policía Local ya que también atacan a los coches que circulan por la zona e incluso a los ciclistas, pero los vecinos lamentan que, de momento, no se han tomado medidas contundentes ni contra los animales ni contra sus propietarios.

Antecedentes

Ya el pasado mes de junio, dos perros de presa que iban sueltos atacaron hasta la muerte a otro can en Picassent, cuando éste intentaba defender a sus dueñas, un madre que paseaba con su hija menor. Los hechos ocurrieron en la urbanización de San Ramón de Picassent cuando la dueña y su hija, junto a sus dos perros, daban un paseo y vieron a lo lejos dos canes de raza peligrosa sueltos en medio del camino.

Enseguida dieron la vuelta pero ambos canes empezaron a perseguirlas. Uno de sus dos perros, el más grande, de raza tipo Border Collie, se interpuso entre los dos de raza peligrosa, al parecer un American Stanford y un Rottweiler, que se abalanzaron sobre él y, tras conseguir tumbarlo, le mordieron hasta conseguir desangrarlo.

Dos vecinos que estaban por la zona intentaron separarlos pero, según los testigos, "era imposible porque "son perros de presa y cuando enganchan a su objetivo lo hacen con una gran fuerza". Fue justo en ese momento cuando apareció el dueño de los canes, quien los metió en un coche y aseguró que se habían escapado de su chalet, aprovechando que estaba la puerta abierta. El dueño, que según los testigos, ni siquiera pidió disculpas ni mostró ningún tipo de empatía hacia los dueños del perro muerto, ya que solo "afirmó que los tenía asegurados y que su seguro se haría cargo de todo".

En ese momento, cuando procedía a irse del lugar, llegó la Policía Local, quien le identificó y pidió la documentación de los perros. Desde el área de Seguridad de Picassent, dirigida por Salva Morató, han confirmado que la Policía Local ha denunciado al amo de los perros atacantes, comprobando toda la documentació de los animales, incluido el seguro, dada la raza peligrosa de los animales.

Por su parte, el dueño del perro fallecido va a denunciar al propietario de los canes atacantes. Además del daño moral causado tanto a la mujer como a su hija, que tuvieron que presenciar como mataban a su perro, al que acogieron de cachorro hace 14 años y consideraban parte de su familia. Por ello, creen que es necesario denunciar este tipo de casos para velar por la tranquilidad al vecindario, ya que los perros continúan con su dueño sin ningún tipo de control y podrían volver a escaparse.

Precedente

A falta de confirmación policial, según algunos vecinos, no es la primera vez que estos perros son denunciados, probablemente ante la Guardia Civil. Estas fuentes afirman que hace siete meses hirieron a otra vecina de San Ramón al intentar proteger a su mascota, que estaba siendo atacado por estos dos canes. La dueña incluso necesitó atención hospitalaria debido a la gravedad de las heridas y, en estos momentos, podría existir una denuncia judicial contra el propietario.