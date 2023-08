¿Cuáles son sus primeras sensaciones como alcalde?

La sensación es de alegría. El equipo de gobierno está trabajando de manera muy compenetrada y en general hay ilusión por el nuevo proyecto. Aunque nosotros estábamos en la oposición la comunicación con la anterior alcaldesa era muy fluida y ya sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. El presupuesto es más bien corto, pero nos apañaremos.

El inicio del verano en temporada de playas ha sido accidentado por el cierre, ¿se han registrado nuevas incidencias?

Sí, tuvimos aquel problema con los vertidos de aceite que se solidificaron, pero por suerte no eran tóxicos. Poco pudimos hacer entonces más allá de cerrar la playa y esperar el resultado de las pruebas. Desde entonces éstas han funcionado con normalidad, cuando se ha puesto la bandera roja la gente normalmente ha respetado, y para atajar a quienes querían seguir bañándose se llamaba a la policía y entonces salían sin mayor problema. De momento no se ha puesto ninguna sanción.

¿Qué proyectos de calado quiere emprender en estos dos años?

En la zona de las playas los dos principales proyectos son la rehabilitación del Barrio de Pescadors, tema que ya hemos tratado con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; y la prolongación del espigón de la urbanización Santa Maria, algo importantísimo porque éste prácticamente ha desaparecido y cuando sube la marea el agua se come la arena y algunos caminos colindantes. Esta intervención es urgente.

Como municipio de la Línea Inmediata tenéis mucho patrimonio histórico, ¿teméis que con el nuevo consell se produzca una regresión en materia de memoria democrática?

Esperemos que no ocurra, pero las noticias que están llegando no son muy alentadoras, y tememos que se retiren las subvenciones relacionadas con esta cuestión. No obstante, nos gustaría darles un voto de confianza. Nosotros tenemos una ruta de refugios y trincheras muy consolidada y queremos seguir apostando por ella.

Compromís ha perdido peso en el contexto autonómico y municipal, ¿habéis encajado el resultado?

Sí, desde el primer día. Nosotros en el Puig hemos tenido siempre prácticamente la misma base de votantes de Compromís y el contexto para nosotros no ha cambiado demasiado. Al final nosotros hacemos política municipal y lo que pasa en el contexto autonómico o estatal no afecta tanto a la gestión municipal.

También se han producido tensiones internas en la coalición valencianista con la elección de Enric Morera como senador… No sé si usted tiene una posición al respecto.

No especialmente, estoy conforme con la designación de Enric como senador.

¿A qué familia política pertenece usted dentro de Compromís?

A ninguna, yo sobre todo soy del Puig y, como he comentado antes, en los pueblos las cosas funcionan a una escala más pequeña.

Este fin de semana celebran los bous al carrer, en su partido hay cierto debate interno sobre la idoneidad de celebrar o no estos festejos… ¿Ustedes se han planteado llevarlos a consulta?

De ninguna manera, en el Puig los bous al carrer son una tradición muy arraigada y se van a seguir celebrando con absoluta normalidad, sin ningún tipo de debate al respecto. La gente podrá seguir disfrutando de los toros y todos los actos que conlleva.

Quería preguntarle por el PAI de 400 viviendas en la costa. Política Territorial solicitó impugnarlo y colectivos ecologistas pidieron proteger la marjal afectada… ¿Cómo está ese tema?

Cuando llegamos al equipo de gobierno nos encontramos con todos los permisos y licencias concedidos. El PAI sigue adelante y nuestra misión es vigilar que cumpla la normativa.

También tienen pendientes dos proyectos financiados por la UE, la iluminación artística del Monasterio y la conexión casco urbano-playas mediante carril bici.. ¿En qué punto están?

Sobre el Monasterio tenemos que ponernos al día y estudiar en qué fase está, y con el tema del carril bici estamos teniendo más problemas porque atraviesa una zona de polígono y la obra es compleja. Deberíamos tenerlo avanzado a partir de septiembre u octubre, porque si no perderemos la subvención.

Uno de los grandes retos actuales para ciudades y municipios es el tema de la vivienda asequible. Ustedes además tienen varias playas, y son un municipio turístico, factor que contribuye a tensionar el parque residencial.

Sí, en el Puig se están alquilando viviendas a 2.500 euros al mes ahora en julio y agosto. Y el resto del año hay gente que está teniendo problemas para alquilar por la falta de pisos disponibles y el precio de los pocos que se alquilan. No es un problema descontrolado porque tampoco hay mucha gente buscando alquileres, pero sí se han descrito situaciones problemáticas. Por ello uno de los aspectos que queremos resolver en estos dos años al frente del Ayuntamiento es la disponibilidad de vivienda. En el Puig necesitamos más vivienda asequible y nosotros la sacaremos adelante en los próximos dos años.