La imagen en otoño de 2018 de la autovía V-31 completamente inundada y cortada al tráfico en hora punta puso a Silla sobre la mesa de prioridades tanto de Fomento como de la Conselleria para acometer obras de recogidas de pluviales que impidieran,como fue en aquella ocasión, que el municipio no tuviera más remedio que abrir las compuertas para dar salida al agua procedente de Picassent y Alcàsser. Tras ese episodio hubo una serie de compromisos que se han ido cumpliendo, como la fuerte inversión de Fomento en elevar un metro la rasante de la pista de Silla y construir balsas de laminación, pero quedaban otras pendientes como la que se ha empezado a acometer hace apenas unos días llevada a cabo desde la Dirección General del Agua de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática i Transición Ecológica y cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros.

La actuación que se acomete en estos momentos contempla la instalación de un colector interceptor en la avenida Espioca y, desde allí, una red de tuberías, de 1,6 metros de diámetro, para conducir cerca de un 35% del volumen de las aguas pluviales procedentes de Alcàsser y Picassent, hasta las balsas de laminación de la avenida de Alicante, situadas en el noreste del municipio dentro del Parque Natural, restando caudal a la que entra en el casco urbano por la Rambla de la Independencia provocando daños en propiedades. Aunque las obras ya estaban presupuestadas en 2019, no han sido hasta ahora cuando han comenzado a ejecutarse.

Este jueves el alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, visitó la zona donde se está llevando a cabo las obras de esta canalización junto con los técnicos municipales y los concejales de obras y mantenimiento. Unas obras que obligan a cortar el tráfico en la Avenida Espioca durante los 8-12 meses previstos de duración.

“Los vecinos del municipio ha sufrido históricamente los efectos de la gota fría, sobre todo con el estancamiento de agua en la Rambla de la Independencia y gracias a esta nueva inversión de 1,6 millones de euros se reducirá el riesgo de inundación”, señala el alcalde, Vicente Zaragozá, quien recuerda la importancia del impulso llevado a cabo por el ya exdirector general del Agua Manuel Aldeguer, quien fue quien se comprometió a realizar este colector en una visita a la localidad tras los fuertes episodios de lluvia que provocaron la inundación de la V-31.

Con todo ello, Zaragozá advierte que aunque «se ha reducido el riesgo de inundaciones, seguiremos trabajando para evitar que cuando llueva el agua entre en viviendas y comercios”. Un riesgo, que sin embargo, no se eliminará del todo hasta que no se acometa la esperada desviación de las aguas hacia el barranco de Tafarra: “Gracias a esta última intervención, seguiremos teniendo problemas si sufrimos algún episodio de lluvias torrenciales prolongadas en el tiempo, pero no serán tan importantes como hasta hace unos años”, matiza.

16 millones invertidos por la conselleria

Esta inversión de un 1,6 millones de euros se suma a las inversiones ya realizadas en las fases I y II que han supuesto una inversión de 7,9 millones de euros, y la del proyecto de «ampliación del colector de pluviales y de recuperación medioambiental del sistema de drenaje de la Bega», con un presupuesto de 6.210.694,78 euros, a los que hay que sumar 539.497,50 euros del coste de las expropiaciones. En total, la Generalitat ha invertido 16 millones millones de euros para solucionar los problemas históricos que sufre el municipio y que se deben principalmente a la orografía del terreno y a que recoge las aguas de otras localidades vecinas como Alcàsser y Picassent. «La excelente relación entre ayuntamiento y Consell ha hecho posible que se ejecuten las obras de las pluviales mucho tiempo paralizadas, y esperamos que esa sensibilidad también se refleje en el nuevo gobierno autonómico», señaló el socialista Vicente Zaragozá.