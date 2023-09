Continúan los problemas para el alumnado del CEE La Encarnación de Torrent después de que la empresa encargada del transporte de los menores haya dejado tirados a parte de los escolares por quinto día consecutivo. Se repite un día más esta tónica que se lleva dando desde que arrancó el curso, a pesar de las continuas denuncias de los padres y el expediente que la conselleria de Educación abrió a la empresa por este motivo.

Según explica a Levante-EMV el presidente del Ampa del centro de educación especial, Javier Parrilla, los problemas se han dado en las 6 líneas encargadas de cubrir las 4 rutas "primero porque no están adaptadas y segundo porque no hay una continuidad ni certidumbre". El representante de la asociación de padres y madres se refiere a que esta mañana solo se han presentado cuatro de los seis autobuses, y uno de ellos lo ha hecho con más de 40 minutos de retraso.

Además, de los transportes que sí que se han presentado ninguno de ellos estaba adaptado, lo que ha impedido que algunos escolares puedan utilizar el autobús escolar ya que el autocar no cuenta con la preparación necesaria para poder hacerlo.

Los padres no tienen ninguna certeza

Desde que arrancara la Vuelta al Cole el pasado lunes, los padres del CEE La Encarnación viven en una constante incertidumbre ya que hasta última hora no se les informa si el autobús cubrirá el trayecto asignado a sus hijos. "A las familias nos confirman que la ruta se va a realizar a partir de las 7.00", señala Parrilla, añadiendo que "las que no se hacen, no confirman de que no van, simplemente no dicen nada".

Así, esta falta de continuidad y certidumbre está provocando que muchas familias tengan que decidir cada mañana si llevan a sus hijos al colegio o no ya que, aunque el autobús cubra el trayecto, "la empresa no garantiza al cien por cien la recogida de los menores", sometiéndolos a una incertidumbre de si tendrán que ir a recoger a los niños o no.

Concentraciones el próximo lunes

Ante los continuos problemas que se han ido repitiendo a lo largo de toda la semana, varios colegios afectados por la falta de autobuses escolares han convocado distintas concentraciones de protesta para reclamar una solución real tanto a la conselleria como a la empresa que tiene adjudicado el contrato. Hasta el momento las organizaciones convocadas son las siguientes:

CEE Encarnacion (Torrent) Hora: 9:00

CEEP Alberto Tortajada (Algemesí) Hora: 9:30h

CEE Ruiz Jimenez (València) Hora: 9,30 a 10,30

CEE Sebastián Burgos (València) Hora: 10:00

CEE Carmen Picó (Alzira) Hora: 12:00

CEE Pla de la Mezquita (Xátiva) Hora: 12:00

CEE Virgen de la Esperanza (Cheste) Hora:12:30